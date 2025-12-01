東京スカイツリー×「まどマギ」初のコラボイベント、世界観に浸れる展示やグッズまで目白押し
【女子旅プレス＝2025/12/01】東京スカイツリーでは、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念したコラボイベント「東京スカイツリー（R）×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」を、2026年1月8日（木）〜4月6日（月）まで開催する。
同イベントは、「“希望”と“祈り”の魔法」をコンセプトに、地上450メートルの天望回廊を中心に「まどマギ」の世界観を体感できる展示装飾や、キャラクターたちと記念撮影が可能なフォトスポットが登場。
地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER（R）」で特別映像が上映や、夜間には「まどマギ」のキャラクターをイメージした特別ライティング点灯なども実施する。
イベントのキービジュアルは、ステンドグラスをモチーフとし、輝くスカイツリーから人々の希望が込められた温かい光が降り注いでいる様子を表現。
このほか、展望台入場券とノベルティがセットになったチケットが販売されるほか、天望回廊 フロア445ではイベント限定のフォトサービス、限定グッズ、イベント限定カフェメニューなど、盛りだくさんの内容で展開される。東京スカイツリーの公式キャラクター・ソラカラちゃんも限定コスチュームでグリーティングに登場する予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年1月8日（木）〜4月6日（月）
場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊
※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要
