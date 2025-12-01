田丸麻紀「ほっとする」手作り和朝食披露「丁寧な暮らし」「毎日でも食べたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】モデルで女優の田丸麻紀が12月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
【写真】47歳2児の母モデル「心が落ち着く料理」と話題の手作り和朝食
田丸は「子供たちを送り出し 後片付けをしていたら 自分の朝ご飯がお昼前になる」と記し、四角いトレイに乗せた朝食の写真を投稿。「納豆とネギと卵」を乗せたご飯と「お味噌汁」と紹介し、「あまりになんてことないのですが、なんかほっとするわたしの午前食」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「丁寧な暮らし」「心が落ち着く料理」「毎日でも食べたい」「器がおしゃれすぎる」といったコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
