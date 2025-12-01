サンドウィッチマン伊達みきお、父親の職業明らかに 番組ロケで父の元同僚と遭遇
【モデルプレス＝2025/12/01】お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、11月30日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊！！』（よる7時〜）に出演。父親の職業を明かした。
この日は、同局系「ポツンと一軒家」（よる7時54分〜）とのコラボレーションを放送。「ポツンと一軒家」でMCを務めている所ジョージと共にサンドウィッチマンは「ポツンとグルメ自販機」を巡る旅に出た。
一行がクレープ専門店の自販機に訪れると、伊達の故郷である宮城県仙台市から訪れた家族客が来店。男性は伊達を見つけると「親父さんと銀行一緒でした」と話しかけ、伊達は「七十七銀行」と驚いた様子を見せつつ、父が銀行員だったことを明かしていた。（modelpress編集部）
