週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２５．４１ポイント（０．６５％）高の３９１４．０１ポイントと３日続伸した。

先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。中国経済の先行き不安がくすぶる中、当局は追加の刺激策を打ち出すとの観測が広がっている。１１月３０日に国家統計局が公表した１１月の製造業ＰＭＩは４９．２と市場予想（４９．４）に届かず、景況判断の境目となる５０を８カ月連続で下回った。また、これまで堅調だったサービス業も落ち込み、非製造業ＰＭＩは４９．５と２０２２年１２月以来、約３年ぶりに節目の５０を割り込んだ。一方、中国では今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通し。金融関係者からは、当局が会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性が指摘されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金株や非鉄・レアアースの上げが目立つ。紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が５．２％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１．７％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が９．２％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が６．５％高、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が５．７％高で引けた。

ハイテク株も高い。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が４．８％、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が３．７％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．３％、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が３．２％ずつ上昇した。

空運・海運株もしっかり。中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が５．４％高、吉祥航空（６０３８８５／ＳＨ）が４．３％高、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が３．０％高、中遠海運特殊運輸 （６００４２８／ＳＨ）が５．２％高、中遠海運ＨＤ（６０１９１９／ＳＨ）が３．５％高で取引を終えた。エネルギー株、消費関連株、自動車株、インフラ関連株、公益株、不動産株、銀行株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．０２ポイント（０．０１％）高の２５２．３５ポイント、深センＢ株指数が４．５４ポイント（０．３５％）高の１２９９．１５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）