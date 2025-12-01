結婚と同時に引退した“元セクシー女優”が語った夫婦生活での悩み。「職業病なのかもしれません」
2021年に「現役看護師・堀内未果子」としてデビューした、堀内美香さん。
現在はセクシー女優を引退。個人でファンサイトを運営し、動画配信やファンイベントなどで生計を立てているそうです。
引退時には結婚も発表しており、結婚を機に業界から引退する女性が多いなか、発信を続ける堀内さんは稀有な存在と言えるでしょう。
独自のポジションを築いた堀内さんに、セクシー女優としてのデビューのきっかけや引退の理由、家族や旦那さんとの関係をはじめ、さまざまな事実を包み隠さず語ってもらいました。
◆転職候補は「イルカの調教師」か「セクシー女優」
――堀内さんはデビュー前、看護師として働いていましたよね。そこからセクシー女優になったのはなぜですか？
堀内美香（以下 堀内）：当時は新型コロナが流行しだした時期で、リモートワークが増えていました。
でも看護師は絶対に現場へ行かなければならないし、一方で休日に遊びに出掛けたら猛バッシングを受ける、そんな状況が不公平に感じられてきて。
それで「なにか面白い仕事をしたい」って思ったんです。そのとき、候補に挙がったのが「イルカの調教師」と「セクシー女優」の2つで。
――それはまた、スゴイ2択ですね。
堀内：イルカの調教師は道のりが長そうだったので、セクシー女優を選びました（笑）。
◆実は経済的にも恵まれた良家のお嬢様
――ちなみに、セクシー女優としてデビューしていることをご家族は知っているんですか？
堀内：実はいまだにバレていないんです。何度かヒヤヒヤはしたんですけど（笑）。
――それは良かった。ご家族とは仲はいいんですか？
堀内：普通ですよ。毎年クリスマスパーティーして、年越しにはお年玉を渡して、みたいな。今も2ヶ月に1回は実家に顔を出していますしね。
――じゃあ、家族関係は恵まれていますね。
堀内：両親は学歴には厳しいタイプでしたが。経済的にも不自由はしませんでしたし、優しい両親ですね。
――ひょっとして、けっこうなお嬢様ですか？
堀内：はい、実は。バイオリンとか弾いてました（笑）。
――では、セクシー女優デビューはお金のためではないんですね。
堀内：そのあたりはまったく違いますね。単純に面白いことをしたい、という気持ちからです。
◆セクシー女優と看護師の兼業で一時期うつ病の兆しが
――デビュー後も兼業で看護師をしていたとのことですが、大変じゃなかったですか？
堀内：正直に言うと、最初は大変でしたね。そのときは大阪の美容クリニックで働いていたんですけれど、当時は新型コロナの影響で「おうち時間」が増えて、患者さんがすごく多かったんですよ。
それで、朝9時から夜9時までクリニック、それから終電で東京に行って、朝6時から深夜12時まで撮影。次の日に大阪に帰って看護師の仕事……みたいなスケジュールになってしまって。
――めちゃくちゃハードですね。
堀内：身体もそうですけど、精神的にも参ってきちゃって、うつっぽくなってきちゃったんです。
それで「もうダメだ」と思って「辞めたい」って伝えたんですけど、クリニックも忙しくて人手が足りないから「2，3ヶ月待って」と言われてしまったんです。
でももう無理だったので、退職代行を使って辞めました。
◆現役看護師を兼業するのは「セクシー女優のリスクを考えて」
――そこで無理をしたら、大変なことになりかねませんからね。それからはセクシー女優専業ですか？
堀内：いえ、2ヶ月ほど休んで、個人院で1日2時間だけ働くことにしました。今でもそこでお世話になっています。
――セクシー女優1本でいこうとは思わなかったんですか？
堀内：ちょっと考えたんですが……やっぱり不安定な仕事じゃないですか。だからいずれは看護師に戻ることを考えていて。
