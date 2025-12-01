阪神タイガース選手、映画館でレア舞台あいさつ「きれいめの服装で来てください」→「パーカーで来ました（笑）」
阪神タイガースの中野拓夢と才木浩人が11月29日、神戸市内の映画館でドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』（上映中）の舞台あいさつを行った。
【写真】阪神タイガース・中野拓夢＆才木浩人、貴重な舞台あいさつの様子
映画は、2年ぶりにセ・リーグ制覇を果たした阪神2025年シーズンを追ったもの。この日登壇の中野は、3年連続全試合出場を果たし、ゴールデングラブ賞を獲得。才木は、2年連続の2桁勝利、そして自身初のタイトル・最優秀防御率にも輝いた。
優勝パレードをはじめイベント続きの中野は「だいぶ疲れてますね」と本音を明かしつつ、「こんなに近い距離で皆さんにお会いできるので、楽しみにしてきました」と喜び。才木は「映画館で舞台あいさつさせてもらうことはあまりないので、楽しみにしてました」と言い、「見てもらったらわかると思いますが、服装の温度差がすごいと思います。きれいめの服装で来てくださいと言われたので、きれいなパーカーで来ました（笑）」と場内を沸かせた。
場内には、2人のタオルが掲げられるなど、応援上映の熱気が残ったまま。中野は「甲子園でも掲げていただいてるんですが、この距離感でタオルを見ることがないので気持ちいいですね」と感嘆。才木が「まさか、この2人以外のタオルあります？」と観客に問いかけると、中野は「あるあるある！近本光司！」と近本光司のタオルを掲げる観客を発見した。
また、中野は「優勝した時に映画を作っていただくのは、振り返ることもできるので有難いと思ってます」と感想を述べ、才木は「グラウンド以外の裏側を見てもらえるので、普段僕たちがどういう気持ちでプレーしているのか、どういう準備をしているのか見てもらえるいい機会だと思います」と裏側を見てもらう貴重さを語っていた。
