『THE SECOND』王者・ツートライブ、東京進出を発表・理由説明 来年4月から「しこりが背中を押しました」
お笑いコンビ・ツートライブ（たかのり／41、周平魂／42）はこのほど、YouTubeの「よしもと漫才劇場チャンネル」で行われた生配信で東京進出を発表した。
【動画】東京進出を発表・理由説明したツートライブ
配信でたかのりは「我々、ツートライブは来年春（4月）から所属が東京になります」と発表。周平魂が「これから先もお世話になるんですけど、大阪の皆さん、ほんまにこの18年間支えてくださってありがとうございました」と感謝の言葉を口にした。
続けて、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』で3代目王者となったことを振り返り「42（歳）とか41（歳）とかやから、ほんまに東京とかどうなんやろうと思ってる中、夢のようなことがあって…。正直言うたら、めちゃくちゃ面倒くさいですよね」と言いつつも、周平魂は「死ぬ前に、『あの時、東京行ってたらどうやったんやろうな』って思いそうやなっていうしこりがね。そのしこりが背中を押しました」と東京進出への思いを語った。
また、たかのりも「舞台で歓迎される漫才師になるためには、全国に知ってもらう漫才師になっていこうと。そのためにどうしたらええねんっていう時に、『THE SECOND』取らせていただいたんで、東京行って、全国に知っていただきたい」と意気込んだ。
ツートライブは2008年結成。『第38回ABCお笑いグランプリ」決勝進出、23年1月にはTBS系『ラヴィット！』正月-1GP優勝といった経歴を誇る。
