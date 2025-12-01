“スイーツ初め”にぴったりな「スイーツおせち」、2026年の干支『午』のケーキ、おみくじ付きケーキの予約受付開始【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2025年12月1日から、全国の生ケーキ取扱店で「スイーツおせち(9個入･12個入)」「干支のケーキ(午)」「おみくじ付き初夢ケーキ」の店頭予約を受け付けている。ネットでの予約は受け付けていない。

また、「夢みるレインボーユニコーン」「新春チーズスフレ」も正月限定で販売する。

※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には生ケーキ取扱店はない。

※「スイーツ初め(読み:スイーツぞめ)」は、銀座コージーコーナーが『おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしい』という思いから考案した新年の習慣。登録商標(登録5431120)。

◆「スイーツおせち(9個入･12個入)」

スイーツおせち(12個入)

2026年の干支『午(うま)』や、獅子舞や鏡餅など、正月にちなんだ縁起のいいモチーフをプチケーキで表現した。専用BOXは、おせちのお重のような見た目で、家族団らんの場やお年賀にもおすすめだという。

【価格】

9個入:税込3,132円

12個入:税込4,212円

【販売期間】

12月30日〜2026年1月4日

【詰め合わせ内容 9個入･12個入共通】

･おどる獅子舞ケーキ:バニラ風味ホイップクリームと抹茶スポンジのケーキ

･干支タルト(午):キャラメルクリームのタルト

･ショコラムース:チョコレートムースのケーキ

･お芋のモンブランタルト:紫芋あんとホイップクリームのタルト

･賀春 伊達巻ロール:チョコホイップクリームのロールケーキ

･鏡餅タルト:ホワイトチョコホイップクリームのタルト

･新春ロール(苺風味):ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

･初日の出タルト:ラムネ風味クリームのタルト

･新春おみくじロール:栗甘露煮入り抹茶ホイップクリームのロールケーキ

【詰め合わせ内容 12個入限定】

･福ねこベリータルト:苺クリームとラズベリークリームのタルト

･抹茶のケーキ:大納言かのこ豆入り抹茶ホイップクリームのケーキ

･プチモンブランタルト:マロンあんとホイップクリームのタルト

スイーツおせち(9個入)

◆「干支のケーキ(午)」

干支のケーキ(午)

【価格】

税込810円

【販売期間】

12月30日〜2026年1月4日

2026年の干支『午(うま)』をモチーフにした縁起のいい正月限定ケーキ。チョコクリームをスポンジで挟み、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで草原を駆ける『午』を表現した。スポンジのふんわり食感と、2種のクリームの風味が楽しめる。

干支のケーキ(午)断面

◆「おみくじ付き初夢ケーキ」

おみくじ付き初夢ケーキ

【価格】

税込810円

【販売期間】

12月30日〜2026年1月4日

招き猫、富士山、初日の出など、縁起のいい正月モチーフを詰め込んだケーキ。苺クリームを挟んだココアスポンジの上に、レモンクリームで富士山を表現した。おみくじピックの足部分はおみくじ付きで、おいしく楽しく運だめしできる。

おみくじ付き初夢ケーキ 断面

◆「夢みるレインボーユニコーン」

夢みるレインボーユニコーン

【価格】

税込518円

【販売期間】

12月26日〜2026年1月4日

2026年の干支『午(うま)』を連想させる、”ゆめかわいい”ユニコーンのケーキ。4色のフルーツ風味スポンジ(メロン･レモン･苺･ブルーベリー)の間に苺クリームを挟んだ。合わせて食べると、ミックスフルーツ風味が楽しめる。

◆「新春チーズスフレ」

新春チーズスフレ

【価格】

税込691円

【販売期間】

12月30日〜2026年1月4日

北海道産クリームチーズを使用した、ふんわり食感のチーズスフレ。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないよう、ゆっくり蒸し焼きにした。チーズのコク深い味わいと食感が楽しめる。『新春』デザインの帯が付いた限定パッケージで、お年賀や手みやげにもおすすめだという。