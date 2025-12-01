“スイーツ初め”にぴったりな「スイーツおせち」、2026年の干支『午』のケーキ、おみくじ付きケーキの予約受付開始【銀座コージーコーナー】
銀座コージーコーナーは、2025年12月1日から、全国の生ケーキ取扱店で「スイーツおせち(9個入･12個入)」「干支のケーキ(午)」「おみくじ付き初夢ケーキ」の店頭予約を受け付けている。ネットでの予約は受け付けていない。
また、「夢みるレインボーユニコーン」「新春チーズスフレ」も正月限定で販売する。
※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には生ケーキ取扱店はない。
※「スイーツ初め(読み:スイーツぞめ)」は、銀座コージーコーナーが『おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしい』という思いから考案した新年の習慣。登録商標(登録5431120)。◆「スイーツおせち(9個入･12個入)」
スイーツおせち(12個入)
2026年の干支『午(うま)』や、獅子舞や鏡餅など、正月にちなんだ縁起のいいモチーフをプチケーキで表現した。専用BOXは、おせちのお重のような見た目で、家族団らんの場やお年賀にもおすすめだという。
【価格】
9個入:税込3,132円
12個入:税込4,212円
【販売期間】
12月30日〜2026年1月4日
【詰め合わせ内容 9個入･12個入共通】
･おどる獅子舞ケーキ:バニラ風味ホイップクリームと抹茶スポンジのケーキ
･干支タルト(午):キャラメルクリームのタルト
･ショコラムース:チョコレートムースのケーキ
･お芋のモンブランタルト:紫芋あんとホイップクリームのタルト
･賀春 伊達巻ロール:チョコホイップクリームのロールケーキ
･鏡餅タルト:ホワイトチョコホイップクリームのタルト
･新春ロール(苺風味):ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ
･初日の出タルト:ラムネ風味クリームのタルト
･新春おみくじロール:栗甘露煮入り抹茶ホイップクリームのロールケーキ
【詰め合わせ内容 12個入限定】
･福ねこベリータルト:苺クリームとラズベリークリームのタルト
･抹茶のケーキ:大納言かのこ豆入り抹茶ホイップクリームのケーキ
･プチモンブランタルト:マロンあんとホイップクリームのタルト
スイーツおせち(9個入)◆「干支のケーキ(午)」
干支のケーキ(午)
【価格】
税込810円
【販売期間】
12月30日〜2026年1月4日
2026年の干支『午(うま)』をモチーフにした縁起のいい正月限定ケーキ。チョコクリームをスポンジで挟み、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで草原を駆ける『午』を表現した。スポンジのふんわり食感と、2種のクリームの風味が楽しめる。
干支のケーキ(午)断面◆「おみくじ付き初夢ケーキ」
おみくじ付き初夢ケーキ
【価格】
税込810円
【販売期間】
12月30日〜2026年1月4日
招き猫、富士山、初日の出など、縁起のいい正月モチーフを詰め込んだケーキ。苺クリームを挟んだココアスポンジの上に、レモンクリームで富士山を表現した。おみくじピックの足部分はおみくじ付きで、おいしく楽しく運だめしできる。
おみくじ付き初夢ケーキ 断面◆「夢みるレインボーユニコーン」
夢みるレインボーユニコーン
【価格】
税込518円
【販売期間】
12月26日〜2026年1月4日
2026年の干支『午(うま)』を連想させる、”ゆめかわいい”ユニコーンのケーキ。4色のフルーツ風味スポンジ(メロン･レモン･苺･ブルーベリー)の間に苺クリームを挟んだ。合わせて食べると、ミックスフルーツ風味が楽しめる。◆「新春チーズスフレ」
新春チーズスフレ
【価格】
税込691円
【販売期間】
12月30日〜2026年1月4日
北海道産クリームチーズを使用した、ふんわり食感のチーズスフレ。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないよう、ゆっくり蒸し焼きにした。チーズのコク深い味わいと食感が楽しめる。『新春』デザインの帯が付いた限定パッケージで、お年賀や手みやげにもおすすめだという。