「僕も調停寸前までいった経験がある」巨人プロ6年目、若手捕手の契約更改に近鉄OBの佐野慈紀氏がエール＆カツ「厳しいことを言わせてもらえれば…」

山瀬は強肩も評価されている（C）産経新聞社

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は契約更改の保留が注目された巨人の高卒6年目捕手・山瀬慎之助にスポットを当てる。

今季はファームで100試合に出場、打率3割超えと結果を残しながら、FAで甲斐拓也が加入など1軍捕手陣のぶ厚い壁に阻まれ、なかなか出場機会に恵まれず。1軍出場は1試合のみにとどまった。

11月17日に行われた1度目の契約更改交渉で「保留」。27日に2度目の交渉に臨み、決着した。高卒6年目シーズン、1度目に保留した背景にはなかなか1軍に定着できず、もどかしさもあるようだ。

チームの捕手陣容は今季チームトップの78試合でマスクをかぶった岸田行倫やFA組の甲斐、ほかにもWBCにも出場経験を持つ大城卓三に加え、ベテランの小林誠司と層が厚い。今季、甲斐がケガで登録抹消された際にも山瀬の出番はなかった。

山瀬の今オフの契約更改の保留に関して佐野氏は「僕も調停寸前までいった選手ですからね！」と苦笑しながらも、「自分の気持ちを伝えるということは、特にフロントには更改の場でしか言えないですからね。自分の意見を示す人というのは、合点が行かないと前に進めないんですよね」と理解を示す。