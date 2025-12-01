時間を長く感じたり，短く感じたりするのはなぜか。作業療法士の菅原洋平さんは「同じ1時間でも行為に主体性があるかどうかで感じ方が大きく異なる。時間の質を向上させるには、タスクを自分のコントロール下に置くことが必要だ」という――。（第1回）

※本稿は、菅原洋平『多忙感』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／metamorworks ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks

■「一瞬で終わる1時間」と「死ぬほど長い1時間」があるワケ

あなたにも、こんな経験があると思います。

突然1時間の会議に呼び出され、予定していた作業ができなくなった。

「また時間が足りなくなった……」と頭を抱える。その1時間がとてつもなく長く感じられ、イライラが募る。

一方で、好きなプロジェクトに没頭していたら、気づけば1時間が経っていた。

「もうこんな時間？」と驚きながらも、心地よい疲労を感じつつ「いい時間だったな」と振り返る。

同じ1時間なのに、なぜこれほど感覚が違うのでしょうか？

これまで、私たちは時間の悩みを「量」の問題だと思ってきました。

「もっと時間があれば……」

「もっと効率よくできれば……」

「もっと早く終われば……」

でも、どれだけ時短テクニックを駆使しても、どれだけタスクを効率的にこなしても、根本的な充足感は得られません。

なぜでしょうか。

それは、多忙感の本質が「時間が足りない」ことではないからです。

■退屈な仕事を「楽しい時間」に変える

多忙感の本質は、実態と感覚の差異にあります。

言い換えれば、時間の量と質の差異です。

時短や効率化は、時間の「量」だけを対象にした問題解決で、「質」に対する解決が抜け落ちていました。

では、どうすれば時間の質を上げることができるのでしょうか？

その答えは、冒頭の2つの時間感覚の違いを分析することで見えてきます。

会議に振り回された1時間は、「突然決まった会議」に「追いかけられる」ように参加し、「予定が狂わされた」感覚でした。

一方、プロジェクトに没頭した1時間は、「自分で選んで」「自分のペースで」「自分なりのやり方で」進めていた時間でした。

この違いこそが、多忙感を解消するための鍵です。

つまり、自分が主体的に行動している感覚が得られるかどうかです。

この感覚を「行為主体感」と呼びます。

「行為主体感」が得られれば、多忙感を覚えることはなくなります。

■なぜ締め切りがあると忙しく感じるのか

心理学では、私たちの時間感覚を「ムービング・タイム」と「ムービング・エゴ」という2つの概念で説明しています

ムービング・タイムとは、時間が自分に向かって迫ってくる感覚です。

「締め切りが迫っている」

「もう時間がない」

「まずい、遅刻する」

こんなとき、私たちは時間という巨大な波に追いかけられているような感覚になります。

このとき、すべての予定は外乱となり、あなたを追い立てて、多忙感が生まれます。

私たちが「効率的」だと思っている時間管理のほとんどが、実はムービング・タイムを強化しています。

「15時までに資料作成」

「今日中にメール返信」

「週末までにレポート完成」

これらはすべて「○分までに」「○日までに」という締め切りベースの発想です。

未来の固定点が自分に迫ってくる感覚を作り出します。

カレンダーアプリも同じです。

「○時に会議」「○日に締め切り」と、すべて未来の固定点からの逆算。

予定を事前に通知してくれる機能は、まさに「予定が突然迫ってくる」、ムービング・タイムの典型例です。

写真＝iStock.com／Prostock-Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prostock-Studio

■時間を自在に操る方法

一方、ムービング・エゴとは、自分が時間の中を前進している感覚です。

「今日はここまで進んだ」

「明日はあれに取り組もう」

「この調子なら来週には完成しそうだ」

気持ちに余裕があり、自分が時間をコントロールしているように感じられます。

冒頭の「プロジェクトに没頭した1時間」がまさにこの状態です。

このムービング・エゴこそが行為主体感そのものです。

同じ作業をしていても、この感覚があるかないかで、時間の質は劇的に変わります。

では、どうすれば自分が時間をコントロールしている感覚を取り戻せるのでしょうか。

ムービング・タイム型の時間管理で抜け落ちているのは「現在地」の確認です。

ムービング・エゴ型の時間設定をするには、必ず現在地を明確にします。

現在地とは、「今どのような状況か」です。

「資料にこれから着手する」

「メールが5件届いている」

「レポートにすべき内容は調べ終えている」

これを最初に確認したら、その作業にかかる時間を大まかに見積もり、これから何分で行うかを決めます。

「資料作成に2時間使う」

「メール返信を30分でやりきる」

「レポートに今週3日間取り組む」

このように考えると、今やるべきことに自然と焦点が合います。慌てたり焦ったりすることなく、冷静にひとつひとつ片付けていけるのです。

■集中すべきは目の前にある仕事

1つのことに取り組んでいる間に、頭の中に他のタスクがちらつくことがあるかもしれません。

「資料作成をしているのに、明日の会議の準備が気になる」

「メールを書いているのに、未処理のタスクが頭をよぎる」

これは多忙感の典型的な症状です。

この問題も、現在地の確認で解決できます。

他のタスクがちらついているとき、そのタスクは「今やらなければいけないこと」として頭に浮かんでいます。これはムービング・タイム型、つまりタスクが突然迫ってくる感覚です。

多忙感に襲われた脳は、タスクの優先順位がうまくつけられず、すべてのタスクを「今すぐやるべきこと」と錯覚してしまうのです。

こうなった瞬間に、そのちらついているタスクについて現在地を確認しましょう。

「今は資料が届いていないから手をつけられなくてもよい」

「あのタスクは明日の午前中に2時間確保して取り組む予定だ」

「そのタスクは来週の時点でまだ着手段階で大丈夫」

現在地が明確になれば、そのタスクは「今すぐ迫ってくるもの」ではなく「適切なタイミングで対処するもの」に変わります。

これは、散らかった部屋で探しものをしているときに似ています。

「あれもこれも、全部見つからない」と焦っているときは、すべてが緊急事態に感じられます。でも、一度立ち止まって「まず今必要なのはこれで、ほかのものは後から探しても間に合う」と整理すれば、落ち着いて探すことができるのです。

1つずつ集中して処理する。これが結局は最速なのです。

写真＝iStock.com／filadendron ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／filadendron

■多忙感をリセットする「魔法の言葉」

やるべきことを思い出したとき、頭の中で「○○しなきゃいけないんだった」とつぶやくこともあると思います。

この一言は、無意識のうちに自分を多忙感に追いやっています。

なぜなら、「やらなければいけないこと」が突然迫ってくるムービング・タイム型の思考だからです。

これを一言でムービング・エゴに変換しましょう。

「○○をどうやってやろう」

頭の中でこうつぶやくだけで、落ち着いてその作業をする自分の姿が勝手にイメージされます。イメージが鮮明なほど、現在地から進むことができる、つまりやるべきことをすんなり実行に移しやすくなります。

たとえば「会議の資料を作らなきゃ」と思い出したときを想像してください。

この時点では、「会議資料」という大きなタスクの塊が、重くのしかかってくる感覚があります。時間がかかりそう、難しそう、面倒くさそう……そんなネガティブなイメージばかりが浮かびます。

しかし「会議の資料、どうやって作ろう」と頭の中でつぶやいてみると、自然と思考が動き始めます。

「まずは議題を整理しよう」

「過去の資料をテンプレートにできるな」

「データは昨日の会議で出た数字を使えばいい」

このように、具体的なステップが自然と見えてきます。

すると不思議なことに、さっきまで重く感じていたタスクが、実行可能な小さな行動の集合に変わるのです。

菅原洋平『多忙感』（サンマーク出版）

「やらなきゃ」と思っているとき、実は私たちはタスクを直視できていません。タスクに追いかけられ、受け身の立場にいます。

一方「どうやってやろう」と考えるとき、私たちはそのタスクに主体的に向き合う立場に変わります。

同じタスクでも、追いかけられるものから、自分がコントロールできるものへと変わります。

小さな言葉の変化が行動力に与える影響は、想像以上に大きいのです。

----------

菅原 洋平（すがわら・ようへい）

作業療法士、ユークロニア代表

1978年、青森県生まれ。国際医療福祉大学卒。国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事したのち、現在は、ベスリクリニック（東京都千代田区）で薬に頼らない睡眠外来を担当する傍ら、生体リズムや脳の仕組みを活用した企業研修を全国で行う。その活動は、テレビや雑誌などでも注目を集めている。14万部を超えるベストセラー『あなたの人生を変える睡眠の法則』（自由国民社）、12万部突破の『すぐやる！「行動力」を高める“科学的な”方法』（文響社）など著書多数。

----------

（作業療法士、ユークロニア代表 菅原 洋平）