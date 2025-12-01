ラネットは、MVNOサービス「BIC SIM」において、ビックカメラグループ店頭での他社からの乗り換え（MNP）を条件に、端末代金を最大1万3200円割引くキャンペーンを開始した。終了日は未定。

店頭限定で端末割引またはポイント還元

ビックカメラグループの店頭でMNP転入と同時に対象のスマートフォンを購入した場合、端末価格から最大1万3200円を割引する。対象端末には新型の「iPhone 17」シリーズを含むSIMフリーiPhoneや、Android端末が含まれる。対象プランはギガプラン音声SIMまたは音声eSIM（5～55GB）。

端末を購入しない場合や割引を選択しない場合は、代わりにビックポイント1万ポイントの還元を選べる。ポイントはビックカメラでの買い物やBIC SIMの月額料金支払いに利用できる。端末割引とポイント還元の併用はできず、いずれも契約から6カ月間は1回線限りの適用制限がある。

月額900円から利用可能、データ増量も

同日より「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」も始まった。新規契約またはMNPでギガプランを申し込むと、月額料金が3カ月間割引となる。割引額はプランによって異なり、15ギガプランでは月額900円割引、5・10ギガプランでは月額150円割引となる。

あわせてデータ容量も3カ月間増量する。対象は15～55GBのギガプランで、一律10GBが増量される。

通話定額無料やWeb限定eSIM割引

さらに通話定額オプション割引も開催。新規またはMNPでの契約と同時に申し込むことで、「通話定額5分+」「通話定額10分+」「かけ放題+」の月額料金がいずれも最大3カ月間0円となる。

また、Webサイト「BIC SIM.com」限定の施策として、2026年1月21日まで「eSIM初期費用割引キャンペーン」を実施する。音声eSIMまたはデータeSIMを新規申し込みで利用開始した場合、初期費用から1100円を割り引く。