福井県内での林業の担い手を増やそうと、県は人気ユーチューブチャンネル「そろ谷のアニメっち」とのコラボ動画を作成し、県産材活用課の公式チャンネルで公開している。

林業の魅力や、県が担い手育成のために開講している「ふくい林業カレッジ」について、登場するキャラクターが面白おかしく紹介。県内外の若い世代に届けたいとしている。（清水翔）

「働き方はホワイトで、グリーン（自然）とブルー（空）がいっぱいなの」「（林業カレッジは）資格を１３種類取得できるから、将来にも効く！」

「福井県×そろ谷のアニメっち」と題した「移住編」「学生編」「新人編」の３本の動画では、登場人物がコント形式のハイテンポな会話で、林業や県の魅力を語る。

そろ谷のアニメっちは、クリエイターのそろ谷さんが一人で脚本、監督、キャラクターデザイン、声優を担い、登録者数は１０８万人超。この人気にあやかり、動画が企画・製作された。

同課によると、県土の４分の３を森林が占め、林業の担い手確保は長らく課題となっている。県は２０１６年、人材育成のための林業カレッジの取り組みを開始。長期コース（１年）と短期コース（３か月）があり、１８歳以上４３歳未満の人は無料で受講できる。業務上に必要な玉かけやチェーンソー、フォークリフトの操縦などの資格が取得でき、充実したカリキュラムとなっている。

２４年度までに約６０人が修了し、県内の事業所で勤務するなどしている。しかし、２３年度以降は受講者が減少。定員（１２人）に対し、５人前後で推移しており、今年度も７人にとどまった。

動画は、ところどころに皮肉を交えながら「福井での林業って自然と生きてる実感がある」「福井県は山の『水源涵養（かんよう）機能』により、里も海も恵まれている」など、県内で林業に従事するやりがいなどを紹介する。同課の担当者は「『そろ谷』らしくユーモラスに伝えてくれている。多くの方に視聴していただきたい」と話している。

林業カレッジでは来年２月１３日まで、２６年度の研修生を募集している。問い合わせは事務局（０７７６・５０・０３４５）。