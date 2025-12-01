死者が600人を超え、近年で最悪といわれる豪雨災害が起きた東南アジア。タイ南部の洪水で被災した日本人男性は、宿泊先に濁流が押し寄せた際の恐怖を語りました。

記者

「洪水被害を受けたタイ南部のハートヤイです。濁流によって木は根元から折れてしまっています。そして、こちらには押し流された車が折り重なるように放置されています」

先週、記録的な大雨の影響でタイ南部の都市ハートヤイは、大規模な洪水に見舞われました。タイ政府によると、南部の一帯では170人が死亡しました。

当時、ハートヤイにいた日本人の永山聡司さん（61）は、宿泊先のホテルの2階まで濁流が押し寄せたといいます。

ハートヤイを旅行中に被災 永山聡司さん

「完全に2階が埋もれた時点で本気でやばいなと思いまして、消防隊のボートも入ってこられないような状況でした」

ホテルに閉じ込められましたが、数日後にようやく水が引きはじめ、隣国のマレーシアに避難しました。

ハートヤイを旅行中に被災 永山聡司さん

「土地勘があるわけでもないし、言葉もストレートに伝わるわけでもない中で、本当にどうなっちゃうんだろうという分からない状況が一番怖かったです」

一方、400人以上が死亡したインドネシアのスマトラ島では、道路の寸断などにより、日本人8人が孤立状態になっていましたが、外務省によりますと、7人が避難し、残る1人は強い希望があり現地に残ったということです。