´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢4Æü(ÌÚ)¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î´¨¤µ¤Ø¡£ËÌÀ¾¤Îµ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¡¢¤ªÈ©¤Î¤«¤µ¤Ä¤¤Ë¤âÃí°Õ¡£
3Æü(¿å)¤ÎÌë¤«¤éº£µ¨ºÇ¶¯´¨µ¤¡¡4Æü¤ÏËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î´¨¤µ
12·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Îº£Æü1Æü¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï20.0¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢10·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î´¨¤µ¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢10¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¤·¤«¾å¤¬¤é¤º¡¢ËÌÀ¾¤Îµ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò¤µ¤é¤ËÄã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤ÉÅß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¨¤µÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¡¡¶õµ¤´¥Áç¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢3Æü(¿å)¤Ï¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃÈË¼´ï¶ñ¤ò»È¤¦»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸¼´ØÁ°¤äÄí¤Ê¤É¤ËÍî¤ÁÍÕ¤ä¥´¥ß¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤êÇ´Ëì¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢Âð¸å¤Î¤¦¤¬¤¤¤ä¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤Ç¹¢¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÈ©¤â´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤ÉÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Æü(¿å)Ìë¡Á4Æü(ÌÚ)¡¡´ØÅìËÌÉô»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¡¡°ì»þÅª¤Ê¹ßÀã¤Î¶¯¤Þ¤ê¤ËÃí°Õ
3Æü(¿å)Ìë¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ëÌÜ°Â¤Î´¨µ¤(¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î)¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌÉô»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢3Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ï°ì»þÅª¤Ë¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÀÑ¤â¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤·¡¢Æ½±Û¤¨¤ò¤¹¤ëÊý¤ÏÅßÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
