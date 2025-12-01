大岩龍一が119ランクアップ 松山英樹は20位変わらず【男子世界ランキング】
30日付けの男子世界ランキングが発表された。
【写真】大岩龍一の優勝クラブセッティングを一気見！
国内男子ツアー「カシオワールドオープン」で初優勝を果たした大岩龍一が119ランクアップの300位に浮上。プレーオフで惜敗した砂川公佑は901位から676位に急上昇した。DPワールド（欧州）ツアーの2026年開幕戦は、LIVゴルフを主戦場にするダビド・プイグ（スペイン）が勝利。112位にランクアップした。米国男子ツアーはシーズンが終了しているため、上位勢に大きな変動はなし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）が続いている。松山英樹は20位で変わらず。ほか日本勢は93位中島啓太、113位比嘉一貴、119位金谷拓実、128位久常涼、148位平田憲聖としている。
