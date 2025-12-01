イ・ボミが鮮やかに色づいた紅葉を背景にした写真を投稿するも、ファンは「でもボミちゃんが1番素敵」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。鮮やかな紅葉を背景に撮った写真や、真紅やオレンジ、黄色に色づいた樹々の写真を投稿した。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
この日はオフホワイトとネイビーの太いボーダー柄のセーターに、ブラウン系のゆったりとしたパンツを合わせ、秋らしい落ち着いたファッションを披露。投稿を見たファンは「The日本の秋だ 景色も素敵 でもボミちゃんが1番素敵Beautiful」「ボミちゃん可愛いよね〜」「日本に来てくれて嬉しいです」「大好きだぁ〜」などのコメントを寄せていた。箱根に滞在していたボミは、ひとつ前の投稿では富士山を望むゴルフコースで企業が主催するコンペに参加したことを報告。富士山を手のひらに乗せたり、山頂を指で押さえたりと、遊び心たっぷりの写真を投稿している。ボミは1週間前には夫で俳優のイ・ワンらとマカオ旅行を楽しみ、2週間前には日本の男子ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」のプロアマに参戦したことを投稿。今も元気に世界各地を飛び回っている。
