９月末で閉園した「ノースサファリサッポロ」に対し、札幌市が提出を求めていた動物の移動計画書が、１１月３０日にメールで送られていたことが分かりました。



（長岡記者）「閉園から２か月が経ったノースサファリサッポロです。ときおり動物たちの鳴き声が聞こえますが、人の出入りも少なく静かです」



市街化調整区域に無許可で建物を建てていたことが問題視され、９月末で閉園したノースサファリサッポロ。





（長岡記者）「キツネでしょうか、動物の姿が見えます」札幌市によりますと、園内には１１月末時点で２５６頭の動物が残っていました。

札幌市は建物の撤去に向け、運営会社の「サクセス観光」に対し、園内に残る動物のすみやかな移動を進めるための「移動計画書」の提出を求めていました。



札幌市によりますと、提出期限だった１１月３０日、サクセス観光から「移動計画書」がメールで送信されていたということです。



計画書には１２月に１４頭が移動予定とする一方で、「現時点ですべての動物の移動予定を確定するのは困難」とも記載されていました。



１２月末の段階で園内には２４２頭が残る予定で、市は今後も動物の移動状況を確認し、監視・指導を継続するとしています。