■これまでのあらすじ

“都合のいい子”をやめて渡米した凜。孤独を抱える母を訪ねた伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。母は、完璧な娘より“そうじゃない”息子を気にかけていただけ――差別ではないと否定するが、姉と娘を重ねて見てしまう自分に戸惑う。そんな母に、伯母は自身の過去を語る。幼い頃、母から「可愛げがないんだから学歴だけは」と言われ続け、恋を怖れ、いつしか“ひとり”で生きるようになっていたのだ。それだけ「親の言葉」は時に呪縛となると、伯母は伝えたかった。



■姉が輝いて見えるのはなぜだろう…？

■凜のおかげで変わることができた…！もう母親の言葉の呪縛には負けない――これからは、結婚を諦めず、自分の人生を選びたいと伯母は言います。突然の宣言に、母は思わず唖然としてしまいます。けれど、伯母はどこかキラキラしていて、まるで別人のようなのです。伯母は続けます。自分がこんなふうに前を向けるようになったのは、凜のおかげだと。昔から母の顔色ばかりうかがい、“自分のために生きる”ことができなかった凜。そんな彼女が今ではすっかり自立し、彼と共に海外で新しい人生を歩き出した――。その姿が、伯母の心を動かしたのです。人は変わることができる。そう確信した叔母は、自分もまたこれからの人生を大切にしていきたいと決めたのでした。(福々ちえ)