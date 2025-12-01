シングルマザーとして働き詰めで娘たちを育ててくれた母が病に倒れ、帰らぬ人に。母が遺した財産を巡り、なぜか夫の実家が口を出してくる事態に。悲しみに暮れる妻に対し、義母の呆れた言い分とは…?亡き母が遺した財産を狙う義実家にイラッ主人公の美来は、中学生の時に父を亡くし、シングルマザーの母に育てられました。そんな母が病に倒れ、妹が看病をしてくれていたが、ついに帰らぬ人に。

そんなある日、妹から電話が来る。母の遺産について話をしたいという。妹と二人で母が遺してくれた財産について話し合うことに。ところが、この話を夫の弘樹にしたところ、なぜか義実家に筒抜けになってしまい…。何の関係もないのに口を出す義実家に限界…義母や夫の弟夫婦が、美来の母の遺産に口を出し始める。「息子の嫁の財産は私たちの物」とばかりに、遺産分配に意見してくる義実家。本来なら何の関係もないはずなのに、なぜこんなことに? 美来の怒りと悲しみは募る一方だが、果たして夫は妻を守ることができるのか…?こちらは投稿者のエピソードを元に、2021年3月16日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。気になる読者の反応は？まずは義実家の図々しさに対する怒りのコメントです。

・なんの関係もない嫁家の遺産にまで口を出してくる愚かな義実家家族。一事が万事そんな人たちでしょうね。



・何でこんな強突張りなヤツらに遺産の話しをするの?ダンナバカなの?? しかも遺産の事になんか1mmも関係無い人達なのに。ダンナしっかりしろよ!!



・自分が関係しない遺産に口を出せる神経がわからない。



・どこにでも、『嫁の実家の財産も私の物』的な人は、居るものですね。

また、義母の言い分に対しては、実体験を語るコメントも。

・義母の嫂さんから教えられた。「○○子さん(義母の事)はね、息子が結婚したら嫁さんの財産みんな私の物ね、だから息子産まなきゃね」との事。



・義母は、私の母を奴隷扱い。母のヒスイの指輪を褒めた後、死んだら頂戴ねというくらいの人。しかも母が癌で胃と十二指腸を取った体だって知っているくせにまだ、死なないの?というくらい。



・父が、他界して1年半して、母が事故で亡くなりました。義母が遺産をどのくらい貰ったか気になるのか、仕事に行っている間にクローゼットを探した跡がありました。

そして夫の対応についても厳しい声が。

・頼りない夫の存在も自分と重なります。



・もし、離婚しても妻の相続財産は夫方には関係ないこと。もし、資産を当てに借金や無相応な買い物をしてもむしろそのことを原因として夫実家から離れられてしまうこと。夫が絶縁するか、一旦離婚して、嫁の籍に入るのも一手。



・弟や母親の意地汚さについて止められないような不甲斐ない旦那とは離婚したほうがいいと思う。

遺産相続は本来、相続人だけの問題。義実家が口を出す権利は一切ないはずなのに、なぜこんなトラブルに? 夫がしっかりと妻を守り、義実家の暴走を止められるかどうかが鍵となりそうです。次回の展開から目が離せません!(ウーマンエキサイト編集部)