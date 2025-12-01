ÆüËÜ³¤·³¤ÎÀï´Ï¤Ç¤Ï°Û¿§¤Î´ÏÎò!? ¶¯Âç¤ÊÊÆ³¤·³¤Î¿··¿Àï´Ï¤¿¤Á¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÄ©¤ó¤À¡Ö¸Å¶¯¼Ô¡×¤È¤Ï
»ÐËå´Ï¡Ö¿ºÌ¾¡×¤ÈÆ±Æü¤Ë½×¹©
¡¡º£¤«¤é112Ç¯Á°¤Î1913¡ÊÂçÀµ2¡ËÇ¯12·î1Æü¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤ÎÀï´Ï¡ÖÌ¸Åç¡×¤¬¿Ê¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´Ï¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆüËÜ³¤·³¤ÎÀï´Ï¤Ç¤ÏºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶â¹ä·¿Àï´Ï¤Î4ÈÖ´Ï¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë¤Ïµì¼°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¿··¿Àï´Ï¤È¤âÂÐ·è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê´ÏÎò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁÔ´Ñ¡ª¤³¤ì¤¬¡Ö¶â¹ä·¿Àï´Ï¡×4ÀÉ¤¬ÊÂ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ç¤¹
¡ÖÌ¸Åç¡×¤ÏÆ±·¿´Ï¤Î¡Ö¿ºÌ¾¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¹ñÆâ¤ÎÌ±´ÖÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¤Ç¤¹¡£½×¹©Æü¤Ï¤É¤Á¤é¤â1915¡ÊÂçÀµ4¡ËÇ¯4·î19Æü¤Ç¡¢¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ï¸½ºß¤Î»°É©½Å¹©¡¢¡Ö¿ºÌ¾¡×¤Ï¸½ºß¤ÎÀîºê½Å¹©¤¬·úÂ¤¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£½×¹©Æü¤¬´ñ¤·¤¯¤âÆ±Æü¤Ê¤Î¤Ï¡¢·úÂ¤¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎ¾¼Ò¤¬·ã¤·¤¯¶¥Áè¤·¡¢¹©Äø¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡Ö¿ºÌ¾¡×¤Îµ¡´ØÀ½Â¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¼«¿Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³¤·³¤¬Î¾¼Ò¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀï´Ï¤Ï¡¢´ÏÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤ä¡ÖÄ¹Ìç¡×¤Ê¤É¤Îµì¹ñÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â¹ä·¿Àï´Ï¤Î4ÀÉ¡Ê¶â¹ä¡¢Èæ±Ã¡¢¿ºÌ¾¡¢Ì¸Åç¡Ë¤Ïµì¹ñÌ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µ¡¹¤¬Áõ¹Ã½äÍÎ´Ï¤À¤Ã¤¿¶â¹ä·¿Àï´Ï¤Ï¡¢°ìÅù½äÍÎ´Ï¤Î»³³ÙÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë´ÏÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½äÍÎÀï´Ï¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Àï´Ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÉ¸æÎÏ¤Ï¤ä¤äÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â®ÎÏ¤Ï¾¡¤ëÂç·¿¤ÎÀïÆ®´Ï¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼¡Âè¤Ë½äÍÎÀï´Ï¤ÈÀï´Ï¤Î¶èÊÌ¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½äÍÎÀï´Ï¤À¤Ã¤¿¶â¹ä·¿¤ÏÀï´Ï¤Ë´Ï¼ï¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¸Åç¡×¤Î½×¹©»þ¤ÏÂè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥æ¥È¥é¥ó¥ÉÈ¾Åç²¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤È¥É¥¤¥Ä³¤·³¤¬»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥æ¥È¥é¥ó¥É²³¤Àï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶áÂåÅª¤Ê´ÏÂâÀï¤ÎÀï·±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤Î¸å¤Î·³´Ï·úÂ¤¤Ë¤½¤ÎÀï·±¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¸Åç¡×¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶áÂå²½²þ½¤¤¬2²ó»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤Î²þ½¤¤Ï1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯3·î¤Ë¼Â»Ü¡£¼ç¤ËËÉ¸æÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï´Ñ´Ï¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¾è´Ï¤µ¤ì¤ë¸æ¾¤´Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯6·î¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2²óÌÜ¤Î²þ½¤¤Ï1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯¡£¼ç¤Ëµ¡´Ø¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢½ÐÎÏ¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤Â®ÎÏ¤ÏÌó30¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó54.0km/h¡Ë¤Ë¸þ¾å¡£¤³¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢¶õÊìµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ë¿ïÈ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¹ä·¿¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë¤Ïµì¼°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ²¹Â¸¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹Ìç¡×¤ä¡ÖÂçÏÂ¡×¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡ÖÌ¸Åç¡×¤Î³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¸Åç¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï1941Ç¯12·î¤Î¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Æ±·¿´Ï¤Î¡ÖÈæ±Ã¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¶õÊìµ¡Æ°ÉôÂâ¤ò¸î±Ò¤¹¤ëÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£1942Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åç²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¡Ö¥¨¥É¥½¡¼¥ë¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡ÖÈæ±Ã¡×¤È¶¦¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¿··¿Àï´Ï2ÀÉ¤ËÄ©¤à
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥»¥¤¥í¥óÅçºîÀï¤ä¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¡¢ÂèÆó¼¡¥½¥í¥â¥ó³¤Àï¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¤Ë»²²Ã¡£1942Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ÎÊÆ·³Èô¹Ô¾ì¤ÎË¤·â¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Âè»°¼¡¥½¥í¥â¥ó³¤Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÆ±·¿´Ï¤Î¡Ö¶â¹ä¡×¡Ö¿ºÌ¾¡×¤¬¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤Ø¤ÎË¤·â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Âç¤¤ÊÀï²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÆ¸½¤ò¤Í¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ÏÂâ¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍðÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1937Ç¯¡¢½ÉÌÓÏÑ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¸Åç¡×¡£Âè2¼¡¶áÂå²½²þ½¤¸å¤Î»Ñ¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë
¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂè»°¼¡¥½¥í¥â¥ó³¤Àï¡×¤Ï¡¢1942Ç¯11·î12¡Á15Æü¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÂè°ìÌëÀï¡×¡ÖÂèÆóÌëÀï¡×¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÌëÀï¤Ç¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î½Å½äÍÎ´Ï¤ä¶îÃà´Ï¤È¸òÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ï¡¢½Å½äÍÎ´Ï¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡×¤Ê¤É¤ò·âÇË¤·¡¢Æ±´Ï¤ËºÂ¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«´ÏÂâ¤Î»Ø´ø´±¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥É¥½¥ó¡¦¥¥ã¥é¥Ï¥ó¾¯¾¤òÀï»à¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÀï²Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¹Ô¾ìË¤·â¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¡£Æ±·¿´Ï¤Î¡ÖÈæ±Ã¡×¤â¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÂ¿Âç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀïÆ®¤ÇÁàÂÉÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«ÄÀ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÂèÆóÌëÀï¤Ç¤Ï¡¢½Å½äÍÎ´Ï¡Ö°¦Åæ¡×¤ä¡Ö¹âÍº¡×¤È¤È¤â¤ËºÆÅÙÈô¹Ô¾ì¤ÎË¤·â¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¿··¿Àï´Ï¡Ö¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿¡×¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ÈÂÐ·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹¤ÏËÉ¸æÎÏ¤¬Äã¤¤½äÍÎÀï´Ï¤Ç¡¢µì¼°²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·±ÔÀï´Ï¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿¡×¤ä¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤Ï¶²¤ë¤Ù¤Áê¼ê¡£Æ±¤¸¡ÖÀï´Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¹¶ËÉÇ½ÎÏ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¸Åç¡×¤Î¼çË¤¤Ë¤ÏÈô¹Ô¾ì¤òË¤·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»°¼°ÃÆ¡×¤¬ÁõÅ¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂÐ´ÏÍÑ¤ÎÅ°¹ÃÃÆ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¾´Ï¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿¡×¤ò·âÇË¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¿ô¤ÎË¤ÃÆ¤¬Ì¿Ãæ¤·¤¿¡ÖÌ¸Åç¡×¤ÏÂçÇË¡£Áí°÷Âà´Ï¸å¤ËÄÀË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Î·ë²Ì¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ò¤á¤°¤ëÀï¶·¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÍÍø¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀï´Ï¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Ë¤·âÀï¤ÇºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ¸Åç¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÀË×»þ¤ÎÀï»à¼Ô¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂçÉôÊ¬¤Î¾è°÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¸Åç¡×¤Î´ÏÌ¾¤Ï¸½ºß¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡Ö¤¤ê¤·¤Þ¡×¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£