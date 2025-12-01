ベッキー、大河ドラマ抜てきに喜び 来年も仕事へ意欲「また歌もやりたい」「海外ロケも」
タレントのベッキー（41）が1日、東京・ラフォーレ原宿で5年ぶり個展『クリスマスリリース』の取材会を開催した。
【写真】大きなクリスマスツリーも！作品をお披露目したベッキー
同展は、ベッキーが夢だったというラフォーレ原宿で開催され、入場無料でクリスマスをテーマにしたアートなど、これまで描いてきた作品を全90点展示。28日まで開催される。
今年を振り返ってもらうと「お仕事が増えた気がしていて。やっぱりバラエティーが好きだなと思いましたし、あとは大河ドラマにも出させてもらって、お芝居のジャンルでもまさかのうれしいお仕事をいただいた。欲張りなので、来年ももっといろいろやりたいなと思っています」と笑顔を浮かべた。
また、今年を漢字一文字で表すと“多”だといい、「いい意味で多忙だったし、多くのお仕事をさせていただいたし、楽しかったの“タ”が二個並んでいるなと思って。楽しい一年でした」と振り返った。
「また歌をやりたい気持ちもある」と話していたほか、「海外ロケもやりたい」といい、「オファーしても来てくれないだろと思われていると思うので、ガンガン行く気ですよとお伝えしたい」とアピールしていた。
【写真】大きなクリスマスツリーも！作品をお披露目したベッキー
同展は、ベッキーが夢だったというラフォーレ原宿で開催され、入場無料でクリスマスをテーマにしたアートなど、これまで描いてきた作品を全90点展示。28日まで開催される。
今年を振り返ってもらうと「お仕事が増えた気がしていて。やっぱりバラエティーが好きだなと思いましたし、あとは大河ドラマにも出させてもらって、お芝居のジャンルでもまさかのうれしいお仕事をいただいた。欲張りなので、来年ももっといろいろやりたいなと思っています」と笑顔を浮かべた。
「また歌をやりたい気持ちもある」と話していたほか、「海外ロケもやりたい」といい、「オファーしても来てくれないだろと思われていると思うので、ガンガン行く気ですよとお伝えしたい」とアピールしていた。