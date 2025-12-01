¸µ£Ä£å£Î£Á¡¢µð¿Í¤Î»°¾åÊþÌé»á¤¬¸ÅÁã¡¦£Å£Î£Å£Ï£Ó¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡¡£Î£Ð£ÂÄÌ»»£³£¶£¸ÅÐÈÄ¡¢º£µ¨°úÂà¤ÎÅ´ÏÓ
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿»°¾åÊþÌé»á¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î£Å£Î£Å£Ï£Ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ËÆ±ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢£²£°£±£²¡¢£±£³Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÏ¢ÇÆ¤È¡¢£±£²Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¾å»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£²£°£±£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤ò¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤òÂàÃÄ¤·¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿£Å£Î£Å£Ï£Ó¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ£Å£Î£Å£Ï£ÓºßÀÒ»þ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÏÂ¡×¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»°¾å»á¤Ï£Ê£Ø¡½£Å£Î£Å£Ï£Ó¤«¤é£±£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£³Ç¯¤Ïµð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±Ç¯£µ·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢£²£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤âÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£´Ç¯¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°»²Æþ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¼ê¤Ø¤Î·Ð¸³¤Î´Ô¸µ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Ø¤Î½õ¸À¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¿ÔÎÏ¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£³£¶£¸ÅÐÈÄ¤Î·Ð¸³¤ò¸ÅÁã¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£