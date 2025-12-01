忙しすぎてお尻からの出血問題を後回しに。気づけば体調がどんどんおかしくなっていき／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（1）
お尻からの出血、また痔でしょ…と思ったら大腸がん、しかもステージ4だった!?
37歳だったくぐりさんは、仕事優先で多忙な日々を送っていました。睡眠も食事も蔑ろにし、健康を後回しに生活していたら、ある日お尻からの出血が。治療したはずの痔が再発したのだと思い込んで放置していたら、大腸がんステージ4であることが発覚！ 直腸を埋め尽くすほどのがんは、すでに他の臓器にも広がっていて手術は不可能という状態だったそう。
※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。
■はじめましてと自己紹介
■はじまりは2017年4月の痔かも？
■お尻の血は痔に違いない
■忙しいので後回し
■なんだかおかしいぞ
■会社帰りに内科循環器科病院へ
著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』