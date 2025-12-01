米株価指数先物　時間外取引　軟調、ビットコイン急落など受けて
東京時間15:42現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47502.00（-241.00　-0.50%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6811.00（-48.50　-0.71%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25254.00（-228.00　-0.89%）

＊ビットコイン（ドル）（NY時間01:43）（日本時間15:43）
86207.44（-4969.05 -5.45%） 高91343.00　安85626.75
円建参考値 1341万5602円（-773284 -5.45%）