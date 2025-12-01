米株価指数先物 時間外取引 軟調、ビットコイン急落など受けて
米株価指数先物 時間外取引 軟調、ビットコイン急落など受けて
東京時間15:42現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47502.00（-241.00 -0.50%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6811.00（-48.50 -0.71%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25254.00（-228.00 -0.89%）
＊ビットコイン（ドル）（NY時間01:43）（日本時間15:43）
86207.44（-4969.05 -5.45%） 高91343.00 安85626.75
円建参考値 1341万5602円（-773284 -5.45%）
