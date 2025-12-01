「DAC-V1」(シルバー)

zionoteは、香港NeutronHiFiブランドの新製品として、適応型ラウドネス補正を搭載したポータブルDACアンプ「DAC-V1」を発売した。直販価格は27,800円。シルバーとアイアングレーの2色を用意する。

最大PCM 384kHz/32bit、DSD 256までのオーディオ信号をサポートする、ポータブルタイプのUSB-DAC。DACチップはES9219Q。USB Type Cポートで、PCやMac、スマートフォンなどと接続、ドライバー不要で使用できる。

DSPを内蔵しており、NConfiguratorアプリ(DAC-V1設定アプリ)でアクティブ化できる高性能なイコライザーが利用可能。イコライザーは10～40バンドで帯域を細かく調整できる。なお、DSPはデフォルトでは非アクティブとなっており、ビットパーフェクトモードで動作しているという。

アイアングレー

再生音量レベルに応じて周波数バランス(低周波数と高周波数をブースト)を自動的に調整して、どの音量レベルでも一貫した自然な音色バランスを維持し、低音量での人間の聴力の変化を補正する適応型ラウドネス補正(ALC)を搭載。スピーカーリスニングだけでなく、ヘッドフォンやイヤフォンでの使用においても、耳の特性に合わせた理想的な音響バランスを提供できるとする。

再生中のオーディオフォーマットやビット数、周波数などのステータスを表示可能なOLEDディスプレイ(96×16ピクセル)を搭載する。

イヤフォン端子は3.5mmシングルエンド。出力レベルは2Vrms、出力インピーダンスは0.5Ω未満。

筐体はアルミニウム製で、外形寸法は50×19.9×9.6mm。重量は13g。