NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が11月30日に放送され、ポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指しているヤクルト・村上宗隆内野手（25）の“弱点”を示すデータが紹介された。

2014年に特番として初放送されてから12年目。今期第3回放送となった今回のテーマは「インロー」。つまり「内角低め」だった。

そのなかで、今季までの過去3年間における「インロー打率ランキング」（データスタジアム調べ）が紹介された。

実はこのランキングでワーストだったのが村上で、インロー打率は.145（152打数22安打）。同じくワースト2位は細川成也（中日）の.149（134打数20安打）、3位が小深田大翔（楽天）の.170（100打数17安打）という結果だった。

この日は今季までヤクルトの1軍ヘッドコーチだった嶋基宏氏（40）と今季限りでヤクルトひと筋20年間の現役生活にピリオドを打った川端慎吾氏（38）がそろって出演。

来季から中日の1軍ヘッドコーチに就任する嶋氏と、来季はヤクルトで2軍打撃コーチを務める川端氏の共演が早くも実現したが、川端氏はこのデータに「確かに三振してるのはインローの空振りが多い…か…なっていうのはちょっとあるかな…」と言いにくそうに村上についてコメントした。

嶋氏はワースト10位までのランキングを見て「ホームランバッターがやっぱ多いですよね、やっぱ近めに来た真っすぐをホームランしたいと思うんで。村上もそうだし、細川くんもそうだし、清宮くんもそうですし、大山くんも」とインロー打率.178（107打数19安打）でワースト5位にランクインした清宮幸太郎（日本ハム）、同.189（127打数24安打）でワースト8位だった大山悠輔（阪神）にも触れて“納得顔”だった。