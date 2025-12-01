今できることをやろう！ 休日、過ぎていく時間に焦らなくてもいい理由
休みたくても休めない！ 「休むことへの抵抗感」を持っていませんか？／ニャンだかラクになる休み方（1）
「休みたくても休めない」…そう思っている人、多いかもしれません。
シリーズ累計40万部突破の『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』の著者・Jamさんも、ワーカホリックで休み下手だったそう。
そんなJamさんが、「人生が物語なら、続きがあるほうがいいに決まっている」として、自身を休ませるために考えた方法や気持ちの切り替え方、アイディアなどをご紹介。
※本記事はJam（著）、名越康文（監修）の書籍『ニャンだかラクになる休み方』から一部抜粋・編集しました。
■休日は何かしなきゃと焦ってしまう
■「何か」は恋と同じで突然始まることが多い
「何かを始めなくちゃいけない」。よくそんな言葉を耳にしますが、私は「何か」が「何か？」をわかってないときは、焦らずに構えていたほうがいいと思います。「何かを始めなくちゃ」の「何か」は、「恋」みたいなものだからです。
恋するとき、「今から恋をしなくちゃ」って始まることは少ないと思います。突然、落ちるんです。そして落ちてしまったら、できることは、その恋を成就するための努力くらいです。例えば、私は作家を生業にしてますが、別に「作家になるために描かなきゃ」と思って始めたわけではありません。「描くのが好きだから作家になりたい」という順序が正解です。
正直なところ「始めなければ」と考え込むほどの「義務感」を感じるためには、「よほどの理由」が必要なんです。でも、その「何か」さえわからないと、何に対しての義務？という感じで、頑張る理由もなしにモチベーションは上がらないし、空回りして疲れるだけなんです。それよりは「何か」という恋に落ちたときのために、自分を磨いたり知見を広めたりして、気力体力を温存したほうが、いざ「落ちた」ときに動きやすいと思います。
「何か」が始まれば、今までできていた他のことに手が回らなくなることもあります。「何かを始めなくちゃ」と思ったときは「何かが始まる前に」と思って、今できることをやるのがオススメです。
著＝Jam、監修＝名越康文／『ニャンだかラクになる休み方』