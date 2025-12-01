お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅さんが自身のXを更新。

財布に関する、困った出来事について綴りました。



【写真を見る】【 塚地武雅 】 「財布を預けていたらマネージャーがそのまま帰って」「僕が財布がない状況に」 ＳＮＳ投稿にファン反響 「コントみたいになっとる」





塚地武雅さんは「昨日、僕の現場に付いてたマネージャーに別現場の鈴木から『家に財布を忘れて、終わりでそのまま遊びに行くからお金を貸してほしい。』と連絡があり」と、投稿。



続けて「（マネージャーが、相方の鈴木拓さんに、財布を）『渡しに行くのでちょっと現場を離れます。』と僕の現場を離れ、お金を貸しに行き、戻ってきて」と、綴りました。







そして「（マネージャーから）『本番中、貴重品預かります。』と言われ、財布を預けていたらマネージャーがそのまま帰って、今度は僕が財布がない状況になりました。笑」と、塚地武雅さんの財布がマネージャーさんに持って行かれてしまったことを明かしました。







この投稿にファンからは「財布の行方だけ コントみたいになっとる」・「ドランクドラゴンのコントですか？(笑)」・「見事な連携プレー」・「マネージャー笑いわかってる」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】