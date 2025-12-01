11月30日、日本発のグローバルグループ「&TEAM」が都内で、韓国デビュー以降では初となるファンショーケースを開催。初出場となる紅白歌合戦への意気込みを語った。

【映像】「&TEAM」ファンショーケースの様子（実際の映像）

2022年12月に日本でデビューし、2025年4月に3rdシングルでミリオン達成。そして10月に1stミニアルバムをリリースし韓国デビューを果たすと、発売初日に113万枚、発売1週間で合計122万2022枚を突破し、日本アーティストとして史上初めて“日韓ダブルミリオン”を達成した。

さらに大躍進は止まらず、2025年の紅白歌合戦への初出場も決定。「初紅白」への意気込みを聞かれたHARUA（20）とJO（21）は次のように語った。

HARUA「初めて出場することが決まって、僕と同じくらい家族も本当に喜んでくれている。特に、おじいちゃん・おばあちゃんが楽しみにしてくれている。"紅白歌合戦"は年に一度、1年を締めくくる大きなイベント。まだ僕たちのことを知らない方もいると思うから、&TEAMらしく、そして僕たちの武器であるパフォーマンスで、たくさんの方を魅了できるように頑張りたい」



JO「トップアーティストの方々と同じ舞台に立つから緊張もするが、皆さんに愛される、世界に羽ばたくアーティストになるという夢に一歩でも近づけるように、全力で舞台をしたい」

そして飛躍の年となった2025年だが、来年の目標を聞かれたMAKI（19）は次のように話す。

MAKI「いろいろな目標を達成することができた1年だった。2026年はもっと僕たちが行ったことのない国や地域、ヨーロッパやアメリカなどに行ってパフォーマンスするのが大きな目標」

（『ABEMA Morning』より）