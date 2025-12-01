明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１４：００ 日・消費者態度指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングスほか
出所：MINKABU PRESS
