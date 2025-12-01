のん、大胆アシンメトリーミニスカ姿披露「普段とのギャップがいい」「かっこ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】女優・アーティストののんが11月30日に、自身のInstagramを更新。ライブ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳朝ドラ女優「普段とのギャップがいい」変形ミニスカ姿
のんは、同日にBillboard Live YOKOHAMAで行われたライブ「Play Like Kids◆ with ひぐちけい、コレサワ、東京女子流、のん、ヒグチアイ」（※◆は正式にはハートマーク）に出演した際の衣装全身ショットを投稿。黒いジャケットに色白な美しい足が際立つアシンメトリーなプリーツミニスカート、白と黒のバイカラーブーツを合わせたロックでスタイリッシュなスタイルを披露している。
この投稿には「のんの世界観好き」「斜めカットのスカート可愛い」「普段とのギャップがいい」「かっこ可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆のん、アシンメトリーな変形ミニスカ姿を公開
◆のんの投稿に反響
