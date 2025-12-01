3児の母・滝沢眞規子、夫の思い出弁当を再現「手の凝ったおかず」「旦那さまが羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】モデルの滝沢眞規子が12月1日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「手の凝ったおかず」入った思い出の味再現弁当
滝沢は「今日はかじき鮪の竜田揚げ」「小さい頃のお弁当にかじき鮪の竜田揚げ揚げが入ってたって、だいぶ昔に聞いたことがあるので入れてみたけど思い出してくれるかな」（※原文ママ）と添えて、夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏の思い出の味を再現した弁当の写真を投稿。竜田揚げをはじめ、卵焼きや彩り豊かな副菜が入った弁当の写真を披露している。
また「＃起きてきた夫に確認したら思い出の味はカジキマグロのフライでしたw」「＃でもありがとうねとか言われてるし」とハッシュタグを付けてその後の流れをユニークにつづっている。
この投稿には「本当に美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当」「彩りが綺麗」「手の凝ったおかず」「旦那さまが羨ましい」「滝沢家のごはん憧れです」「素敵なエピソードでほっこり」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、滝沢氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
