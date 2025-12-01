¥È¥é¥¸¥ã¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÄSTARTO¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡ÖTheater¡×¥â¥Î¥Þ¥Í¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥«¥¤¥È¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¾æ¤¯¤óÎ®ÀÐ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡ÛTravis Japan¤¬¡¢11·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡Ê15»þ55Ê¬¡Á16»þ55Ê¬¡¿´ØÅì¤Û¤«¡¢19»þ¡Á22»þ54Ê¬¡¿Á´¹ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Travis Japan¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î8ÁÈ¤Ë¤è¤ëÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ë½Ð±é¡£King ¡õ Prince¤È¤¹¤ì°ã¤¦ºÝ¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¾®¹ï¤ß¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¹â¶¶¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï12·î24ÆüÈ¯Çä¤ÎKing ¡õ Prince¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤Î¹â¶¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦µÈß·´×Ìé¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ¶á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖºòÆü¡¢º£Æü¤È ¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ ¤ªÈè¤ìEverybody clap your hands ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖTheater¡×¤Î²Î»ì¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢King ¡õ Prince¤ÎTikTok¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¥¯¥ï¥È¥í¥«¥¤¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¹â¶¶¤ÈTravis Japan¤ÎµÜ¶á¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Ç¡ÖTheater¡×¤òÈäÏª¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤âTikTok¤Ë¤Æ¡¢¹çÀ®¤ÇÂçºå¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖTheater¡×¤òÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¨¥ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾æ¤¯¤óÎ®ÀÐ´ØÀ¾¿Í¡×¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥«¥¤¥È¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÆâÎØ¥Î¥êºÇ¹â¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥È¥é¥¸¥ã¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤é¤Î¡ÖTheater¡×¥â¥Î¥Þ¥Í¤ËÈ¿¶Á
