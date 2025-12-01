¹â¶¶³¤¿Í¡¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¦RIEHATA¡È²ÎÉñ´ì¡ßHIPHOP¡ÉÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤óµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥³¥é¥Ü¡×
¥À¥ó¥µー¤ÎRIEHATA¤¬King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£RIEHATA¤È¹â¶¶¤¬¡ÖTheater¡×¤ò¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤â
3¿Í¤Ï11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤ÈHIPHOP¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀî¤¬Ãæ±û¤Ç¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¢ÎÙ¤ÇÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿°áÁõ¤Î¹â¶¶¤â¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤ÆË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿RIEHATA¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¡£¹â¶¶¡¦»ÔÀî¡¦RIEHATA¤ÎÊÌ¥Ýー¥º¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤Û¤«2Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢Á°¿Ê¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤óµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿RIEHATA¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤ò¹â¶¶¤È¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£