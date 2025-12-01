福山雅治が自身のInstagramを更新し、俳優のムロツヨシと佐藤二朗との3ショットを披露した。

【写真】福山雅治がムロツヨシと佐藤二朗と肩を組んだダンディな3ショット

■『ベストアーティスト2025』でムロ＆佐藤が福山と夢の共演！

11月29日に放送された日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演した福山。

同番組で福山は「万有引力」と、12月19日公開の映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」の2曲を歌唱。この注目のパフォーマンスを盛り上げる応援ゲストとして、『新解釈・幕末伝』の主演を務めるムロと佐藤のふたりが登場した。

番組でのトークパートでは、福山が「うれしいです。僕も『新解釈・幕末伝』に出てるつもりでいますから」と笑顔を見せた。これに対しムロが「マイク通さないで、ひとついいですか？ 本音言います」と切り出し、「福山雅治にやっと会えました！」と絶叫して、会えたうれしさを表現するなど、爆笑必須のトークが展開された。その後、ムロは「デビュー35周年」、佐藤は「福山雅治スペシャルメドレー」とそれぞれの言葉で客振りを行い、パフォーマンスを次の高みへと導いた。

福山は「最高の曲振りコメントありがとうございました。歌唱パフォーマンスへの高まりがいつも以上でした。改めて感謝いたします。福」とコメント。緊張気味のムロと和やかな笑みを浮かべる佐藤のふたりの肩に、笑顔の福山が腕を回した親密な3ショットを披露した。

SNSには「大好きな御三方が見られて嬉しかった」「ムロさんのはしゃぎぶりが最高」「3人のトークもキレッキレでしたね」「新しいましゃが見れました」と喜ぶファンの声で溢れていた。

■ムロツヨシ「福山雅治さんにやっと会えました」と感激を報告

ムロも自身のInstagramを更新し、福山、佐藤との3ショットを披露。「福山雅治さんにやっと会えました」と写真の上に大きな字で綴り、喜びの大きさを表現した。

SNSには「ムロさん良かったですね」「叫びたくなりますよね」「ムロさんすごく嬉しそうでこちらもテンション上がりました」と、ムロに共感する声が続々と集まっている。

■佐藤二朗「圧巻のライブパフォーマンスにも痺れました！」

佐藤は、福山のXの投稿を引用RPして「こちらこそ。福山さんに『エックス、拝見してます』と言って頂けて嬉しかったです。圧巻のライブパフォーマンスにも痺れました！また、どこかでお会いしましょう！」と綴った。