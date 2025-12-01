プロ野球・巨人の又木鉄平投手が1日、狛江市内の小学校を訪問しました。6年生104人とキャリア教育として質疑応答を行ったり、実際に目の前でキャッチボールしたりするなど、約1時間交流を行いました。

質疑応答では「巨人以外で行きたいチームは？」「投げる球種は？」「体を大きくする方法は？」など、様々な質問が飛びました。息抜きの時間に「YouTubeを見ている」という話には、共感する児童も多く、「がーどまん」を見ていると明かしたときには歓声も上がりました。

「小学校 6年生くらいから、プロ野球選手になりたいと思っていました。難しいけど、やりたいなりたいと強く思えば、夢が近づいてくると思って、みんなも頑張ってほしいです」と語りかけた又木投手。将来的には先発として最多勝をとりたい、と児童にも宣言。「みんなキラキラしていたので、心が洗われました。初心に返れた」と児童との交流を楽しみました。

巨人は若手選手がジャイアンツ球場周辺の市町の広報大使を務めていて、又木投手は去年、狛江市の広報大使を務めていました。しかし、去年はウインターリーグに派遣されていたため、オフに大使としての活動ができませんでした。今季、狛江市大使を務める荒巻悠選手も現在、オーストラリアでウインターリーグに参加しているため、今回、又木投手が小学校訪問をすることになりました。