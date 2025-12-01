大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第6節の試合が27日（木）から30日（日）の4日間にわたり4つのカードが実施された。

2勝8敗の日本製鉄堺ブレイザーズは、6勝4敗のジェイテクトSTINGS愛知と対戦した。GAME1では日鉄堺が第1セットを奪って好スタートを切ったものの、STINGS愛知はステファン・ボワイエやトリー・デファルコを中心に得点を重ね立て直し、最終的に3-1で勝利した。続くGAME2では、日鉄堺BZはレシーブが安定せずサイドに偏る場面が目立ち、決定力を発揮できなかった。対するSTINGS愛知は攻撃のリズムを保ち、ストレート勝利で今節を2連勝で締めくくった。

©SV.LEAGUE

前節を終え現在9連勝中のサントリーサンバーズ大阪は、3勝7敗のVC長野トライデンツとの対戦で両日ともストレート勝利を飾った。高橋藍やドミトリー・ムセルスキーをはじめ、ミドル陣も高い決定率を維持。序盤からリズムをつかみ、チームのプレイスタイルを崩さずに連勝を11に伸ばした。

©SV.LEAGUE

大阪ブルテオンは、広島サンダーズとのホーム戦で両日とも3-0の完勝。GAME2では広島THがミドル攻撃を交え攻撃力を見せたが大阪Ｂの勢いを止めることはできず、大阪Ｂの連勝継続となった。攻守で安定したプレーを見せた大阪Ｂは、チームのまとまりが光った試合となった。

©SV.LEAGUE

ウルフドッグス名古屋は、ホームでヴォレアス北海道と対戦。両日ともにフルセットにもつれ込む激戦となったが、WD名古屋は組織力を活かした攻撃と守備で勝利を手にした。特にGAME2では、ヴォレアスにサーブミスが目立つ場面があり、WD名古屋が終盤の流れを掴んで接戦を制し今節2連勝で終えた。

©SV.LEAGUE

次戦の第7節では、12月6日（土）、7日（日）にVC長野 vs ヴォレアス、東レ静岡 vs サントリー、STINGS愛知 vs WD名古屋、広島TH vs 日鉄堺BZ、大阪Ｂ vs 東京GBの5カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第6節 GAME1結果



日本製鉄堺ブレイザーズ 1-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-17、17-25、23-25、20-25）



サントリーサンバーズ大阪 3-0 VC長野トライデンツ

（25-17、25-13、25-19）



大阪ブルテオン 3-0 広島サンダーズ

（25-23、25-20、25-20）



ウルフドッグス名古屋 3-2 ヴォレアス北海道

（25-19、25-17、22-25、19-25、16-14）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第6節 GAME2結果



日本製鉄堺ブレイザーズ 0-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（20-25、18-25、23-25）



サントリーサンバーズ大阪 3-0 VC長野トライデンツ

（25-18、25-20、25-15）



大阪ブルテオン 3-0 広島サンダーズ

（25-22、25-19、26-24）



ウルフドッグス名古屋 3-2 ヴォレアス北海道

（25-17、19-25、18-25、25-21、17-15）