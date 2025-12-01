（CNN）オーストラリア・ニューサウスウェールズ州警察によると、4人の男が「悪魔崇拝的な児童性的虐待物に関わる国際集団」への関与の疑いで逮捕された。警察は被害者の身元確認を進めている。

性犯罪対策班のトップ、ジェーン・ドハティ警視は、4人の男が、乳児から12歳までの子どものほか動物を描いた「忌まわしい」コンテンツを国際的なネットワークと共有した疑いがあると述べた。

ドハティ氏は1日、「警察は法廷で、この国際的な集団が、悪魔崇拝やオカルトに関連する象徴や儀式を伴う児童虐待や拷問を描いた会話やコンテンツの共有を行っていたと主張する予定だ」と述べた。

先週にはシドニーで複数の物件を同時に家宅捜索した際に押収された電子機器から「数千本の動画」が発見された。これらの映像の中には、動物への性的虐待を描いた動画も多数含まれていたという。

警察が公開した動画には、ウォータールー近郊で26歳の男が逮捕される様子が映っており、警察はこの男がグループの「主導的な役割」を担っていたとしている。

捜査は、4月に設立された作戦の一環として同州警察の性犯罪対策班によって行われた。この作戦は、儀式や悪魔崇拝をテーマとした児童性的虐待コンテンツのオンライン配信を捜査している。

警察は11月にシドニーで、小児性愛に関わるより大規模な国際シンジケートの一員とされる集団の存在を突き止めた。

ドハティ氏は、男らが「互いに連絡を取り合い、国際集団内で児童虐待に関する露骨なコンテンツを共有していた」と主張した。