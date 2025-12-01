3日〜4日にかけて、上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込むため、近畿地方の北部では雪が降りやすくなるでしょう。大阪市や京都市の周辺など中部と南部の平地でも、雪の降る所がある見込みです。

3日〜4日 マークにはなくても雪の降る所がありそう

近畿地方では、明日2日の日中は晴れ間が広がりますが、夜は雨の降る所があるでしょう。

明後日3日〜4日にかけては、冬型の気圧配置になるため、北部では断続的に雪や雨が降る見込みです。

中部と南部でも、マークにはなくても雪や雨の降る所があるため、最新の情報でご確認ください。

そのあとは天気が持ち直し、次の週末は晴れる所が多いでしょう。





気温は、明日2日は平年より高い見込みです。明後日3日の朝も冷え込みは弱いですが、日中は気温が上がりにくく、4日は平年より大幅に低い所がある見込みです。気温の変動が大きくなるため、服装などで上手く調節をしてください。

北部や山沿いでは積雪に注意

3日〜4日にかけて、近畿地方には平地でも雪を降らせるくらいの寒気が流れ込む見込みです。

このため、北部では断続的に雪が降り、中部と南部の平地でも雪の降る所があるでしょう。

北部や山沿いを中心に、今シーズン初めての本格的な積雪となる所もあるため、特に車の運転を計画されている方は、今後の情報に注意をしてください。

また、雪が積もらずに済んだ所でも、日陰や歩道橋の上など、路面が凍結する可能性もあります。外出の際は注意が必要です。

シーズン最初の雪に注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。