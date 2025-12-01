¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼µ¤¼è¤ê¤Î½÷¡×¤È¡ÖÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤µÒ¡×¡Ä¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
¡ÖºÇ¶á¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢JNTO¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î¤ÎË¬Æü³°µÒ¿ô¤ÏÌó390Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï17.6¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï10·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¡¢³¹¤âÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÌë¤ÎÅ¹¡×¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç25Ç¯£±¡Á£¸·î¤Î¡Ö¥Ð¡¼¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÅÝ»º¤Ï58·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë³°¿©¡¦ÀÜÂÔ¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢Êª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¸¶°ø¤Ï¤¢¤ë¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ø¹Ô¤¯ÃËÀ¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎ¥¤ì¡×¤ä¡ÖÀÜÂÔ¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¡×Åù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë20¡Á30ÂåÃËÀ¤ËÂ¿¤¤°Õ¸«¤¬¡¢¡Ö¶â¤ò»¶ºâ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌµÂÌ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
30ÂåÃËÀ¤ÎA»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥ÊÁûÆ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤À¤±ºÐ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¼ã¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤Îº¹¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ç18Ç¯Á°¸å¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Ç¤ª¶â¤â³ä¤È¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢½µËö¤ÏÍ§¿Í¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ20ºÐ¤½¤³¤½¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
½÷¤Î»Ò¤Ï¡Øº£Æü¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡Ù¡Ø¤ª»Å»ö¤Ï²¿·Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿Ê¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ÙÅù¡¹¡Ä¡Ä¡£ÏÃÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡ØTikTok¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØºÇ¶á¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò°ìÊýÅª¤ËÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤éÏÃ¤ò¿¶¤í¤¦¤Ë¤â¡¢10°Ê¾å¤âºÐ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¤È²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA»á¡Ë
¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¦¤È»ÄÇ°¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Áý²ÃÃæ
ÀÎ¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¼ã¤¤½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£10ºÐÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤À¼ã¤¤A»á¤¬¡¢ÆÍÁ³´¶¤¸¤¿¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¸ì¤ê¤À¤±¤òÂ³¤±¤ë½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëZÀ¤Âå¤Ï¼ñÌ£¤¬ºÙÊ¬²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Á¤ó¤×¤ó¤«¤ó¤×¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀÂ¦¤¬ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤»¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
40Âå¤ÎB»á¤â¡¢¡ÖËÍ¤âºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢A»áÆ±ÍÍ¤Ë½÷¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¯¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤ËÈþ¿Í¤ä²Ä°¦¤¤½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸´é¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Îµ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â¤ò»È¤¨¤Ð ¡ÈÍýÁÛ¡É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤È°û¤á¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡ÊB»á¡Ë
ÃËÀÂ¦¤Î°Õ¸«¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÂ¦¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿·½É¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷C»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
C»á¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡Ö±ó³Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Å¹¤Ë¹Ô¤«¤º¤È¤â¡¢ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ª¼ò¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¥ã¥¹¥È°¸¤Æ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸¤Î¤ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌë¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏµÞÂ®¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¤·¤¤¶ÈÂÖ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ó³ÖÃíÊ¸¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂÀ¤¤µÒ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø²Ô¤²¤ë¥¥ã¥Ð¾î¤À¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤Ç¼ê¤òÈ´¤»Ï¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò°ì¿Í¸ì¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¦¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐÌÌ¤ÇÀÜµÒ¤ò¤¹¤ë¤È²ñÏÃ¥¹¥¥ë¤ÎÌµ¤µ¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È°½Û´Ä¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¥¥ã¥Ð¾î¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊC»á¡Ë
²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä
C»á¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌÌÀÜ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ìë¿¦¤ò´õË¾¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç³ØÀ¸¤äÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬¡Ö¹â»þµë¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÆ¯¤¤ËÍè¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤³£²¡¢£³Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØSNS¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢°ì¾ò¶Á¤µ¤ó¡¢Å·»È¤«¤ì¤ó¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþÅ¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±¤ËÆ´¤ì¤ÇÆþÅ¹¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÅØÎÏ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÜµÒ¤ò¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀµÒ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
SNS¾å¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥Ð¾î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ØÌ¾¤òÌã¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ·ø¥¯¥é¥¹¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÉôÊ¬¡×¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±é½Ð¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¿¦¾ì¤ËÆ´¤ì¤ë½÷À¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¿ô»ú¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤ÇÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÍè¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÃËÀµÒ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢ÍÆ»Ñ¤¬À°·Áµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤è¤êÀÜµÒ¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷ÀÂ¦¤ÏSNS¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤ÎÂç¤¤Ê¹Â¤¬¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
