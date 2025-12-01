「メイクポーチごちゃごちゃ」→ 解決！【3COINS】収納力すんごい！「優秀ポーチ」

メイク道具がいつのまにか増えて、ポーチの中がごちゃついてしまう……。そんな悩みを解決してくれそうなのが【3COINS（スリーコインズ）】のメイクポーチです。ポケットが充実していて整理しやすく、使いたいものをすぐに取り出せそう。シンプルでおしゃれな見た目も魅力です。メイク道具や小物をすっきりまとめられそうな「優秀ポーチ」があれば、忙しい朝や旅行先でもスムーズに支度ができるかも？

大きく開いて探しやすいスリムポーチ

【3COINS】「自立する縦型ポーチ」\550（税込）

縦型で自立するスリムなポーチ。下のほうまでファスナーが開くので、奥まで見えて探しやすい形です。省スペースで置けるので、洗面台など狭い場所でも使いやすく、旅行先でも活躍してくれそう。内側にはブラシやマスカラを固定して収納できるバンド付きで、取り出しやすいのもポイント。さまざまなコスメの形状に合わせて、複数の種類のポケットも用意されています。

小分けポケットで細かく整理できるポーチ

【3COINS】「ポケットいっぱいポーチ」\770（税込）

名前の通りたくさんのポケットが付いているポーチ。ファスナー付きの収納はそれぞれ細かく仕切られていて、コスメを種類ごとに分けて整理できそう。ブラシを収納するスペースには透明な先端カバーが付いており、ほかのコスメが汚れるのを防ぐ仕様。小さなポケットのほか、メッシュのファスナー付きポケットもあり、ヘアゴムやヘアピンなど細かいものもすっきり収納できそうです。

取り外しOKのポーチが小分け収納に便利

【3COINS】「ポケット付き取り外しポーチ」\770（税込）

メッシュ素材のポーチが3つセットになった、旅行にも日常にも使えそうなポーチ。それぞれのポーチは面ファスナーで取り外し可能で、単独でも使えるのが嬉しいところ。まとめて持ち歩くときは、本体に付けてくるくると巻けばコンパクトに。中身がひと目で分かるメッシュ素材で、必要なものを探しやすく便利です。旅行のときの仕分けや、普段のコスメグッズの整理にも活躍してくれそう。

大きめコスメもOKのバニティポーチ

【3COINS】「縦型バニティポーチ」\1,100（税込）

たっぷり収納したい人にぴったりのバニティポーチ。落ち着いた色味と質感で、高見えするデザインです。高さ20cm × 幅17cm × マチ12cmのサイズで、高さがある物もそのまま入れられそう。中央部分から大きく開くファスナー仕様で、中身が見やすく取り出しやすいのも魅力。内側にはブラシ用のバンドや小物用ポケットも付いていて、すっきり収納できる予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N