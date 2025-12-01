ベッキー、5年ぶり個展にわくわく「ジョニー・デップに来てほしい（笑）」
タレントのベッキー（41）が1日、東京・ラフォーレ原宿で5年ぶり個展『クリスマスリリース』の取材会を開催した。
【写真】大きなクリスマスツリーも！作品をお披露目したベッキー
同展は、ベッキーが夢だったというラフォーレ原宿で開催され、入場無料でクリスマスをテーマにしたアートなど、これまで描いてきた作品を全90点展示。28日まで開催される。「絵を描くことは私にとって開放的なことなので、クリスマスと“リリース”をかけて『クリスマスリリース』」とタイトルへの思いも語った。
「描きたいものであふれている」というベッキー。10枚ほどの絵を同時進行で描いているといい、一番大きなクリスマスツリーは1時間ずつかけて計4日ほどで描き上げたそう。子育てをしながらの制作となり、「子どもと『一緒に描こう！』って言って、別×のキャンバスに向き合って一緒に描いています」と制作風景も明かした。
どんな人に来てもらいたいかと聞かれると「ジョニー・デップさんが来日されていると聞いたので…」とにやりと笑い、「ジョニー・デップさんにもぜひふらっと来て、何点かまとめ買いしてほしい。“松”や“鶴”（の絵）で、ジャパニーズ正月を教えてあげたい。大富豪に来てもらって購入してほしい（笑）」と報道陣を笑わせていた。
