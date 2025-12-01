3児の母・横澤夏子、長女＆次女＆三女と“おそろコーデ”で4ショット「可愛い」「親子でお揃い憧れる〜」「色のチョイスもいいですね」
3児の母でお笑いタレントの横澤夏子（35）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）、次女（4）、三女（2）と“おそろコーデ”で決めた親子4ショットを披露した。
「今年の冬は4人でおそろい！ かっわいーーー!!!」とつづり、おそろいのミニーマウスのイラストが描かれたトップスを着た母子4ショットを披露。2枚目の写真では、これとは別に3姉妹でおそろいのミニーの服、デイジーダックの服があることを伝えている。
コメント欄には「可愛い〜」「いいねが幾つあっても足りない」「親子でお揃い憧れる〜」「色のチョイスもいいですね」「写真とてもお上手です！楽しさと、わちゃわちゃした感じが出てて、可愛い」「このアングル素敵」「撮り方斬新!!!!!」「素敵な写真」など、さまざまな反響が寄せられている。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。
