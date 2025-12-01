缶やポーチに入ったバレンタイン限定コレクション！ムーミン × メリーチョコレート
2026年のバレンタイン限定コレクションとなる「ムーミン × メリーチョコレート」が登場。
「ムーミン」のキャラクターたちの様々な表情やのんびりとしたしぐさに癒される、こだわりのチョコレートが2026年のバレンタインを彩ります☆
メリーチョコレートカムパニー「ムーミン × メリーチョコレート」
予約受付：2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始（2026年1月中旬より順次出荷予定）
発売日：2026年1月上旬より全国百貨店・量販店の対象店舗で販売予定
取扱店舗：全国百貨店、量販店の対象店舗、メリーオンラインショップ
※百貨店販売店舗はメリーチョコレートバレンタイン特設サイトにて2026年1月上旬より公開（バレンタイン特設ページは12月23日10時より公開予定）
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛けるメリーチョコレートカムパニーから、バレンタイン限定コレクション「ムーミン × メリーチョコレート」が登場。
メリーチョコレートが展開する「ムーミン」のチョコレートは、バレンタインギフトにも使えるよう、高級感・上質感を大切にしています。
コラボレーション12年目を迎える2026年も、 特別感とオリジナリティにあふれるデザインでムーミンの世界を表現。
「ムーミン」のキャラクターたちの様々な表情やのんびりとしたしぐさに癒される、こだわりのチョコレートです！
ムーミンたちと穏やかな森（アソートチョコレート）
価格：2,592円(税込)
内容：19個入
アソートチョコレートの缶は「ムーミン」たちが、森の中でのんびり過ごす様子を描いたデザイン。
中は「ニョロニョロ」や「ムーミン」などの形をしたチョコレートの詰め合わせになっています☆
ムーミンとスナフキンの川辺のひととき（ナッツ＆コーヒーチョコレート）
価格：1,836円(税込)
内容：9個入
ピスタチオやヘーゼルラテなど、ナッツトコーヒーのチョコレートを集めた限定感のある詰め合わせ。
缶には「ムーミン」と「スナフキン」が川辺でで過ごすひとときを描いています！
ムーミンやしき ポーチ（2種のクランチチョコレート）
価格：1,980円(税込)
内容：8個入
取り外し可能なストラップがついた、「吊るせる」「飾れる」2WAY仕様の「ムーミンやしき ポーチ」
ポーチの中には、カフェオレとシナモンロールをイメージしたクランチチョコレートが入っています。
ポーチは中に入れるもので印象が変わり、様々な楽しみ方が広がるデザインです☆
旅するニョロニョロ ポーチ（2種のチョコレートウエハース）
価格：1760円(税込)
内容：5個入
5匹の「ニョロニョロ」たちの姿が印象的な、まさに「ニョロニョロ」づくしのポーチ。
チャームやポーチの内側の生地、個包装にも「ニョロニョロ」をあしらった、にぎやかなデザインです！
裏面には「スナフキン」のシルエットをあしらい、どこから見ても楽しいポーチ。
中には、ココアクリームをサンドしたチョコレートウエハースと、ホワイトクリームをサンドしたストロベリーウエハースが詰め合わせてあります。
ニョロニョロたちの船出（2種のバーチョコレート）
価格：1,620円(税込)
内容：11個入
缶ケースの蓋には、日の出とともに船を進める「ムーミンパパ」と「ニョロニョロ」たち。
蓋裏には月の光と灯台が照らす夜に釣りをする「スナフキン」を描き、りんごとチョコレートクリームの味わいが揃えられています。
リトルミイの水遊び（パフ イン ミルクチョコレート）
価格：918円(税込)
内容：5個入
お花や草に乗って水面を散策する「リトルミイ」たちを描いた缶がキュート。
中のパフインチョコレートは、いろいろな表情を見せる「リトルミイ」の包装紙で包んだかわいいパッケージです☆
ムーミン谷の朝と夜（2種のチョコレート）
価格：1,998円(税込)
内容：8個入
「ムーミン」たちと、ムーミン谷の朝と夜を描いた缶ケース入りチョコレート。
2種類の対照的なムーミン谷と、ムーミンたちが楽しめるデザインです。
缶の中には、リンゴンベリーとブルーベリーの2種類のチョコレートが入っています！
【百貨店･駅商業施設･ オンラインショップ限定】ムーミンと仲間たちのとびら缶（2種のクランチチョコレート）
価格：3,996円(税込)
内容：14個入
「ムーミン」の仲間たちがのんびりと過ごす姿を描いた缶ケースは、上部の蓋だけでなく、側面にも開く扉が付いている特別仕様。
パンケーキとアップルパイをイメージした、2種類のクランチチョコレート詰め合わせです☆
【郄島屋限定】リトルミイ ポーチ
価格：1,650円(税込)
内容：23g入
百貨店限の「リトルミイ ポーチ」は、高級感のあるレザー調の生地を使用。
「リトルミイ」の型押しをあしらった、手のひらにおさまるサイズのミニポーチです☆
「ムーミン」の形をしたハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っており、食べた後も楽しみなポーチ。
高島屋限定のポーチは、上品な印象のカラーです。
小さいながらも中には3つのポケットを備え、小物などを分けて収納できます！
【近鉄百貨店限定】リトルミイ ポーチ
価格：1,650円(税込)
内容：23g入
近鉄百貨店限定の「リトルミイ ポーチ」は、明るいイエロー。
高級感のあるレザー調の生地に型押しで「リトルミイ」のお顔があしらわれています。
手のひらにおさまるサイズながら、小物を分けて収納できるポケットを3箇所設置。
中には「ムーミン」の形をした、ハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っています☆
【三越・伊勢丹限定】リトルミイ ポーチ
価格：1,650円(税込)
内容：23g入
三越・伊勢丹限定の「リトルミイ ポーチ」は、高級感あるシルバー系のカラー。
レザー調の生地の印象をより上質なものにし、「リトルミイ」の型押しガアクセントです！
コンパクトなサイズ感ですが、中にはポケットを3箇所用意。
小物を分けて収納・持ち運びでき、中には「ムーミン」の形をしたハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っています☆
バレンタイン用ギフトにもぴったりな「ムーミン」の世界観あふれるチョコレート。
メリーチョコレートカムパニーの「ムーミン × メリーチョコレート」のバレンタイン限定コレクションは、2025年12月23日よりメリーチョコレート公式オンラインショップにて予約開始です☆
