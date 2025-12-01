2026年のバレンタイン限定コレクションとなる「ムーミン × メリーチョコレート」が登場。

「ムーミン」のキャラクターたちの様々な表情やのんびりとしたしぐさに癒される、こだわりのチョコレートが2026年のバレンタインを彩ります☆

メリーチョコレートカムパニー「ムーミン × メリーチョコレート」

予約受付：2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始（2026年1月中旬より順次出荷予定）

発売日：2026年1月上旬より全国百貨店・量販店の対象店舗で販売予定

取扱店舗：全国百貨店、量販店の対象店舗、メリーオンラインショップ

※百貨店販売店舗はメリーチョコレートバレンタイン特設サイトにて2026年1月上旬より公開（バレンタイン特設ページは12月23日10時より公開予定）

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛けるメリーチョコレートカムパニーから、バレンタイン限定コレクション「ムーミン × メリーチョコレート」が登場。

メリーチョコレートが展開する「ムーミン」のチョコレートは、バレンタインギフトにも使えるよう、高級感・上質感を大切にしています。

コラボレーション12年目を迎える2026年も、 特別感とオリジナリティにあふれるデザインでムーミンの世界を表現。

「ムーミン」のキャラクターたちの様々な表情やのんびりとしたしぐさに癒される、こだわりのチョコレートです！

ムーミンたちと穏やかな森（アソートチョコレート）

価格：2,592円(税込)

内容：19個入

アソートチョコレートの缶は「ムーミン」たちが、森の中でのんびり過ごす様子を描いたデザイン。

中は「ニョロニョロ」や「ムーミン」などの形をしたチョコレートの詰め合わせになっています☆

ムーミンとスナフキンの川辺のひととき（ナッツ＆コーヒーチョコレート）

価格：1,836円(税込)

内容：9個入

ピスタチオやヘーゼルラテなど、ナッツトコーヒーのチョコレートを集めた限定感のある詰め合わせ。

缶には「ムーミン」と「スナフキン」が川辺でで過ごすひとときを描いています！

ムーミンやしき ポーチ（2種のクランチチョコレート）

価格：1,980円(税込)

内容：8個入

取り外し可能なストラップがついた、「吊るせる」「飾れる」2WAY仕様の「ムーミンやしき ポーチ」

ポーチの中には、カフェオレとシナモンロールをイメージしたクランチチョコレートが入っています。

ポーチは中に入れるもので印象が変わり、様々な楽しみ方が広がるデザインです☆

旅するニョロニョロ ポーチ（2種のチョコレートウエハース）

価格：1760円(税込)

内容：5個入

5匹の「ニョロニョロ」たちの姿が印象的な、まさに「ニョロニョロ」づくしのポーチ。

チャームやポーチの内側の生地、個包装にも「ニョロニョロ」をあしらった、にぎやかなデザインです！

裏面には「スナフキン」のシルエットをあしらい、どこから見ても楽しいポーチ。

中には、ココアクリームをサンドしたチョコレートウエハースと、ホワイトクリームをサンドしたストロベリーウエハースが詰め合わせてあります。

ニョロニョロたちの船出（2種のバーチョコレート）

価格：1,620円(税込)

内容：11個入

缶ケースの蓋には、日の出とともに船を進める「ムーミンパパ」と「ニョロニョロ」たち。

蓋裏には月の光と灯台が照らす夜に釣りをする「スナフキン」を描き、りんごとチョコレートクリームの味わいが揃えられています。

リトルミイの水遊び（パフ イン ミルクチョコレート）

価格：918円(税込)

内容：5個入

お花や草に乗って水面を散策する「リトルミイ」たちを描いた缶がキュート。

中のパフインチョコレートは、いろいろな表情を見せる「リトルミイ」の包装紙で包んだかわいいパッケージです☆

ムーミン谷の朝と夜（2種のチョコレート）

価格：1,998円(税込)

内容：8個入

「ムーミン」たちと、ムーミン谷の朝と夜を描いた缶ケース入りチョコレート。

2種類の対照的なムーミン谷と、ムーミンたちが楽しめるデザインです。

缶の中には、リンゴンベリーとブルーベリーの2種類のチョコレートが入っています！

【百貨店･駅商業施設･ オンラインショップ限定】ムーミンと仲間たちのとびら缶（2種のクランチチョコレート）

価格：3,996円(税込)

内容：14個入

「ムーミン」の仲間たちがのんびりと過ごす姿を描いた缶ケースは、上部の蓋だけでなく、側面にも開く扉が付いている特別仕様。

パンケーキとアップルパイをイメージした、2種類のクランチチョコレート詰め合わせです☆

【郄島屋限定】リトルミイ ポーチ

価格：1,650円(税込)

内容：23g入

百貨店限の「リトルミイ ポーチ」は、高級感のあるレザー調の生地を使用。

「リトルミイ」の型押しをあしらった、手のひらにおさまるサイズのミニポーチです☆

「ムーミン」の形をしたハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っており、食べた後も楽しみなポーチ。

高島屋限定のポーチは、上品な印象のカラーです。

小さいながらも中には3つのポケットを備え、小物などを分けて収納できます！

【近鉄百貨店限定】リトルミイ ポーチ

価格：1,650円(税込)

内容：23g入

近鉄百貨店限定の「リトルミイ ポーチ」は、明るいイエロー。

高級感のあるレザー調の生地に型押しで「リトルミイ」のお顔があしらわれています。

手のひらにおさまるサイズながら、小物を分けて収納できるポケットを3箇所設置。

中には「ムーミン」の形をした、ハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っています☆

【三越・伊勢丹限定】リトルミイ ポーチ

価格：1,650円(税込)

内容：23g入

三越・伊勢丹限定の「リトルミイ ポーチ」は、高級感あるシルバー系のカラー。

レザー調の生地の印象をより上質なものにし、「リトルミイ」の型押しガアクセントです！

コンパクトなサイズ感ですが、中にはポケットを3箇所用意。

小物を分けて収納・持ち運びでき、中には「ムーミン」の形をしたハイミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入っています☆

バレンタイン用ギフトにもぴったりな「ムーミン」の世界観あふれるチョコレート。

メリーチョコレートカムパニーの「ムーミン × メリーチョコレート」のバレンタイン限定コレクションは、2025年12月23日よりメリーチョコレート公式オンラインショップにて予約開始です☆

