大西流星×原嘉孝『横浜ネイバーズ』ヒロインに平祐奈！ 秘密を抱えたひきこもりの女性役
大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（timelesz）がダブル主演する2026年1月10日スタートの『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（東海テレビ・フジテレビ系／毎週土曜日23時40分）より、ヒロイン役として平祐奈の出演が発表された。主人公ロン（大西）の幼なじみで“ある秘密”を抱えたひきこもりの女性を演じる。
【写真】大西流星が父親を事故で亡くした青年、原嘉孝が神奈川県警捜査一課の刑事に！
東海テレビ×WOWOW共同製作の連続ドラマ第5弾となる本作は、ある事故で父親を亡くし、心に深い影を抱えた青年と、そんな彼を見守り続けてきた年の離れた幼なじみの刑事、そして友人や新たに出会う仲間たち“ネイバーズ”による、“未来への希望”を描いていくヒューマンミステリー。
原作は岩井圭也の小説「横浜ネイバーズ」シリーズ。令和版IWGPと話題の原作をほぼ横浜で撮影され、Season1では、女性を中心に「闇バイト」「転売屋」「地面師詐欺」など昨今のニュースを題材に一話完結で描きつつ、ロンと欽太が父親の事故の真相に迫る。
高卒、無職、貯金ほぼゼロ、中華街で育った、頭はいいが怠け者の青年・小柳龍一、通称・ロン（大西流星）と、幼いころからロンを見守る捜査一課の刑事・岩清水欽太、通称・欽ちゃん（原嘉孝）。幼なじみや仲間たち「ネイバーズ（隣人）」とともに、現代社会の事件や身近な問題を解決していく本作。ヒロインで、ロンの幼なじみ・菊地妃奈子役を平祐奈が演じる。
平が演じる菊地妃奈子（通称・ヒナ）は、22歳のひきこもり。ロンに頼まれSNSを駆使して情報を収集、時に個人情報まで特定するネット強者でありながら、とある“秘密”を抱えている。
東海テレビ制作のエリアドラマ『我が家の夏〜リバー・サイド・ファミリー〜』『我が家の夢〜WRCと恋の架け橋〜』でも主演を務め、その自然体の演技にほれ込んだプロデューサーが、「ヒナは重い設定を持つ役だが、平さんならヒナの抱える秘密を“重さ”ではなく、“空気”で表現してくれるはず」とオファー。すでに始まった撮影現場では、平の繊細な芝居で監督陣も手ごたえを感じている。
平は「ヒナという女性は、今の時代の中で必死に自分自身と向き合い、葛藤しながらもがき、生きているところが魅力であり、見どころです。その姿がとても人間らしく、強く心を打たれます。また、ヒナの抱えている秘密については、自分なりに掘り下げて演じているので、ぜひ注目していただきたいです」とコメントしている。
『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』は、東海テレビ・フジテレビ系にて2026年1月10日より毎週土曜日23時40分放送（全8話）。Season2はWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて2026年3月より放送・配信（予定）。
平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■平祐奈
最初に台本を読んだ時、胸が締めつけられるような苦しい気持ちになり、思わず涙が止まりませんでした。その後、ヒナという人物の背景や人柄を知るにつれ、「この役と向き合いたい」という
強い思いが湧き上がってきました。
ヒナという女性は、今の時代の中で必死に自分自身と向き合い、葛藤しながらもがき、生きているところが魅力であり、見どころです。その姿がとても人間らしく、強く心を打たれます。また、ヒナの抱えている秘密については、自分なりに掘り下げて演じているので、ぜひ注目していただきたいです。
物語は全体的にポップに描かれていますが、登場するキャラクターはみな個性的でありながら、とても愛おしい存在です。観てくださる方は、きっと誰かに共感できる部分があるはずです。どのキャラクターが自分と近いかを思いながら、楽しく、一緒に探偵気分を味わいながらご覧いただけたら嬉しいです。
