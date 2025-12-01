大腸がんを手術したタレントの歩りえこが１日までに、「大腸がん手術したら、医療費326万円だった話（※国保などあるので実際に払ったのはまた別)」と入院費用を公表した。



【写真】スッピンでも驚異の美しさ！入院中の歩えりこ

歩は退院後に領収書をチェックしたところ「医療費のフルスペック版（１０割）が326万円て、高級車？？？」とつづった。詳細は

手術費が106万200円

麻酔料が14万1440円

病理診断が5200円

各種検査が1万7570円＋3万5900円

入院中の食事が1食460円で合計5100円

包括評価費（入院基本料）が19万7160円＋30万3250円

呼吸訓練器具コーチ2万3560円

その他9900円

さらに「その他諸々で合計326万円」と詳細に明かした。



何割負担かは明かさなかったが、「日本の医療保険制度ありがとう…もう国に足向けて寝ません」と歩。そのうえで「入院費の10割見て思ったこと」として「私の大腸、フェラーリ並」「手術は“命のガチ課金”だった」「日本の健康保険は最強」「日本の医療保険制度で生かされた女です」とまとめた。「命に値段はつけられないけど、やはりお金はかかる 日本命を救ってくれてありがとう」と医療制度に感謝していた。



（よろず～ニュース編集部）