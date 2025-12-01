¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢°ËÉð²íÅá¡õÂçÀ¾¿®Ëþ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¾¾¹¾¤Ç½Ð²ñ¤¦½»¿¦¤È¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¤ò±é¤¸¤ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ë¡¢°ËÉð²íÅá¤ÈÂçÀ¾¿®Ëþ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¾¾¹¾¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÉð»Î¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«·õÂ¤Ìò¤ÎÂçÀ¾¿®Ëþ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡°ËÉð²íÅá¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçÍº»û¤Î½»¿¦¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£°ËÉð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¤Ò¤é¤ê¡Ù¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÉð¤Ï¼ç±é¤Î¹âÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡£Ä¹Ãú¾ì¡¢»£±ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬Â¸Ê¬¤ËÊª¸ì¤Ë¤¢¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¿®Ëþ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÉð»Î¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«·õÂ¤¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÄ¾¤ÊÃË¡£¶Ó¿¥¤Î¾Ò²ð¤Ç¥Ø¥Ö¥óÀìÂ°¤Î¼ÖÉ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉõ·úÀ©¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´ó¤êÅº¤¤¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨°ËÉð²íÅá¡¢ÂçÀ¾¿®Ëþ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°ËÉð²íÅá
¡üµÓËÜ
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¡£ËèÆü³Ú¤·¤ß¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼çÌò¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó
ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡£Ä¹Ãú¾ì¡¢»£±ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬Â¸Ê¬¤ËÊª¸ì¤Ë¤¢¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ü¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó
Ê¸²½¤Î°ã¤¦ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ç¸É·³Ê³Æ®¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂô»³»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ü2¿Í¤Î¶¦±é
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÊªÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀ¾¿®Ëþ
¡¡Êª¸ì¤Î¸åÈ¾¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾Ìî²È¤ÎÀìÂ°¼ÖÉ×¡¢±Ê¸«·õÂ¤Ìò¤ÎÂçÀ¾¿®Ëþ¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¼«Á³¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉõ·úÀ©¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´ó¤êÅº¤¤¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÂçÍº»û¤Î½»¿¦¤Ï°ËÉð²íÅá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÍº»û¤Ë¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê²øÃÌ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²øÃÌ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ä¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢°ËÉð¤µ¤ó¤Î¸ì¤ë²øÃÌ¤Ï¡¢¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ëÈá¤·¤µ¤ä¡¢Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀìÂ°¤Î¼ÖÉ×¤Ç¤¢¤ë±Ê¸«¤Ï¡¢ÂçÀ¾¿®Ëþ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÎÂ²¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÄ¾¤µ¤æ¤¨¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤À¡¢¶òÄ¾¤Ë¼Ö¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë½ã¿è¤¹¤®¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤¬¡¢±Ê¸«¤ò¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃË¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Î¿·¤¿¤Ê°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÊª¸ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤¢¤¤¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
