

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1リーグ第37節、ファジアーノ岡山は浦和とのホーム最終戦に臨みました。

ホームゲーム全試合でチケットが完売したJ1初挑戦の今季。11月30日のホーム最終戦は、その中でも最多となる1万5623人が見守りました。

前節にJ1残留を決めたファジアーノは、今季限りでの現役引退を発表したゴールキーパー・金山がスタメンで出場します。

前半はフォワードのルカオを中心に積極的にシュートを放ち、浦和ゴールに迫りますが得点を奪えません。すると後半、浦和に一瞬のすきを付かれて先制を許します。

試合終了間際には、日本代表・佐藤龍之介のクロスに江坂が合わせるも枠を捉えられず…ファジアーノはこれで10試合勝ちなしです。

【岡山 0-1 浦和】

それでも試合後のセレモニーでは、J1初挑戦で「残留」を勝ち取った選手らに多くの拍手が送られました。

（ファジアーノ岡山／木山隆之 監督）

「さらに厳しい戦いが来季以降待っているかもしれませんが、さらに強くなってチーム全員で向かっていきたい。ファジアーノ岡山は来年もJ1だ！！」