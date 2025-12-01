どら焼きを食べて幸せそうな巾着など3種類！アイアップ『ドラえもん』グッズ
キャラクターグッズや知育玩具を展開するアイアップから、かわいい『ドラえもん』グッズ3種が新登場。
ひみつ道具を使う「ドラえもん」のキーチェーンに、どら焼きと幸せそうな「ドラえもん」の巾着、小物入れにピッタリなミニチュアバッグボールチェーンが発売されます☆
アイアップ『ドラえもん』グッズ
発売日：2026年2月中旬
※2025年11月26日よりアイアップ公式オンラインショップにて予約受付開始
アイアップから国民的キャラクター「ドラえもん」の新グッズ3種が登場。
新たに登場するアイアップの『ドラえもん』グッズは、キーチェーンと巾着、ミニチュアバッグボールチェーンです。
キュートな「ドラえもん」のデザインで、普段使いできるラインナップが揃っています☆
相良刺繍巾着
価格：各1,980円（税込）
種類：全2種（ブルー、ピンク）
サイズ：約H240×W230×D95mm
材質：綿
モコモコが特徴の相良刺繍をあしらった「ドラえもん」デザインの巾着。
大好きなどら焼きを食べてご機嫌な表情と、どら焼きを手ににっこり笑顔の2種類展開です！
幸せそうな「ドラえもん」の様子に癒やされます☆
刺繍マスコットキーチェーン
価格：各1,210円（税込）
種類：全3種（タケコプター、タイムふろしき、きせかえカメラ）
サイズ：約H75〜80×W55〜77×D15mm
材質：ポリエステル、ナイロン、鉄、亜鉛合金
ひみつ道具を使う「ドラえもん」を刺繍で表現した、かわいいキーチェーン。
刺繍ならではのふっくらした、立体的な仕上がりで「タケコプター」や「タイムふろしき」「きせかえカメラ」とともに「ドラえもん」が表現されています！
メッシュミニチュアバッグボールチェーン
価格：各1,320円（税込）
種類：全3種（ブルー、グリーン、ピンク）
サイズ：約H145×W115×D35mm
材質：ポリエステル、ナイロン、鉄
リップやイヤホンなど、小物入れにピッタリな、メッシュ素材ノミニチュアバッグ。
デザインはブルー・グリーン・ピンクの3種類で、それぞれ違った「ドラえもん」の姿が刺繍されています☆
ひみつ道具を使う姿や好物のどら焼きにご機嫌な「ドラえもん」をあしらった雑貨グッズが新登場。
アイアップの『ドラえもん』グッズは、2026年2月中旬に発売です！
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
※画像はイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）
