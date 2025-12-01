キャラクターグッズや知育玩具を展開するアイアップから、かわいい『ドラえもん』グッズ3種が新登場。

ひみつ道具を使う「ドラえもん」のキーチェーンに、どら焼きと幸せそうな「ドラえもん」の巾着、小物入れにピッタリなミニチュアバッグボールチェーンが発売されます☆

アイアップ『ドラえもん』グッズ

発売日：2026年2月中旬

※2025年11月26日よりアイアップ公式オンラインショップにて予約受付開始

アイアップから国民的キャラクター「ドラえもん」の新グッズ3種が登場。

新たに登場するアイアップの『ドラえもん』グッズは、キーチェーンと巾着、ミニチュアバッグボールチェーンです。

キュートな「ドラえもん」のデザインで、普段使いできるラインナップが揃っています☆

相良刺繍巾着

価格：各1,980円（税込）

種類：全2種（ブルー、ピンク）

サイズ：約H240×W230×D95mm

材質：綿

モコモコが特徴の相良刺繍をあしらった「ドラえもん」デザインの巾着。

大好きなどら焼きを食べてご機嫌な表情と、どら焼きを手ににっこり笑顔の2種類展開です！

幸せそうな「ドラえもん」の様子に癒やされます☆

刺繍マスコットキーチェーン

価格：各1,210円（税込）

種類：全3種（タケコプター、タイムふろしき、きせかえカメラ）

サイズ：約H75〜80×W55〜77×D15mm

材質：ポリエステル、ナイロン、鉄、亜鉛合金

ひみつ道具を使う「ドラえもん」を刺繍で表現した、かわいいキーチェーン。

刺繍ならではのふっくらした、立体的な仕上がりで「タケコプター」や「タイムふろしき」「きせかえカメラ」とともに「ドラえもん」が表現されています！

メッシュミニチュアバッグボールチェーン

価格：各1,320円（税込）

種類：全3種（ブルー、グリーン、ピンク）

サイズ：約H145×W115×D35mm

材質：ポリエステル、ナイロン、鉄

リップやイヤホンなど、小物入れにピッタリな、メッシュ素材ノミニチュアバッグ。

デザインはブルー・グリーン・ピンクの3種類で、それぞれ違った「ドラえもん」の姿が刺繍されています☆

ひみつ道具を使う姿や好物のどら焼きにご機嫌な「ドラえもん」をあしらった雑貨グッズが新登場。

アイアップの『ドラえもん』グッズは、2026年2月中旬に発売です！

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

※画像はイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）

