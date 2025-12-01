¸µ¥¥ó¥×¥ê¡¦´ä¶¶¸¼¼ù¡ÖËÍ¤ÏÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥±¥ó¥«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò
¡¡King¡õPrince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬11·î30ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡×¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥±¥ó¥«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£´ä¶¶¤Ï¡ÖÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿»þ¤Ï¡Ä¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Î¥±¥ó¥«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬Ã¯¤«¤Î¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´ä¶¶¼«¿È¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÈÃÎ¤é¤Í¤§¡Ä¡È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£